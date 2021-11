Una familia musulmana acusa de robo a una viuda cristiana por negarse a convertirse al Islam

Rasulan Bibi no quiere convertirse al islam. Un verdadero pecado para los radicales paquistaníes, que no dudaron en tomar represalias contra esta viuda cristiana de 65 años hace unos meses, acusándola de haber robado 5.000 rupias (al cambio unos 2.500 euros).

La denuncia contra Bibi la interpuso una familia musulmana. Meses más tarde, la justicia ha desestimado la acusación gracias a la intervención de los activistas en favor de los Derechos Humanis.

Rasulan Bibi, desde hace mucho tiempo, presta servicio en varias casas como empleada doméstica. Fue el pasado mes de julio cuando fue acusada de robar esa importante cantidad de dinero a la familia donde había trabajado durante ocho años.

“Tengo 65 años y he trabajado con mucha honestidad toda mi vida”, afirma la viuda cristiana, quien agrega que “para retirar las acusaciones, me presionaron para que me convirtiera al Islam. Mis hijos y yo acudimos incluso al Tribunal Superior de Lahore para buscar justicia, pero todo fue inútil”.

Uno de los hijos de Rasulan Bibi, Amir, afirma que Waseem Sarwar, jefe del Departamento de Policía del Distrito de Toba Tek Singh, ordenó a los agentes que ignoraran las palabras de su madre y a ella le aconsejó que se convirtiera. “Cuando fuimos a pedir ayuda a la policía, al principio nos recibieron bien”, dijo Amir. “Pero cuando volvimos para preguntar cómo estaban las cosas, dejaron de ayudarnos. Los funcionarios y agentes nos dijeron que no podían hacer nada por nosotros”, explica en una entrevista concedida a AsiaNews.

Fue una activista de Derechos Humanos de Lahore, Saleem Iqbal, quien se dirigió a hablar con el superintendente de policía sobre el caso de Rasulan Bibi. Los agentes le reconocieron que eran conscientes de que la familia musulmana que había denunciado estaba tratando de hacer uso de su influencia contra ella.

“El primer informe elaborado por la policía se hizo solo para molestar a la mujer y sus hijos”, afirmó Iqbal. “Les hemos asegurado que recibirán justicia y pronto quedarán libres de este caso”, expresó.

