Una madre enfurecida denuncia que la escuela vacunó a su hijo sin su consentimiento sobornándolo con una pizza

“La señora que le puso la vacuna y firmó el papel le dijo a mi hijo: ‘Por favor, no digas nada. No quiero meterme en problemas’”, dijo enfurecida a la televisión la madre del niño que la escuela vacunó sin su consentimiento sobornándolo con una pizza. También mostró la tarjeta que revela que su hijo aceptó la vacuna Covid-19 en la escuela.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) dijo que los asuntos de los estudiantes son privados y confidenciales y que no quieren comentar el asunto. Pero el distrito señaló que su “programa de incentivos de escuelas seguras a pasos seguros” está diseñado para que los estudiantes vacunados reciban premios.

Según los informes, un administrador de la escuela dijo que la afirmación de la madre es falsa ya que más a menudo los padres mienten acerca de todo el tema de la vacuna. El LAUSD estableció un plazo de vacunación para el 10 de enero. Esto es aplicable para los estudiantes que tienen 12 años de edad o más.

Aquellos estudiantes que no se vacunen con Covid, o que no tengan una exención legal, se verán obligados a tomar clases en línea o virtuales. El distrito añadió que el 80% de los estudiantes han sido vacunados a partir de las vacaciones de Acción de Gracias.

Duarte dijo a la cadena de televisión KNBC que ella ya ha sido vacunada y que no está en contra, pero que no es lo mismo con su hijo ya que tiene problemas de alergia y asma.

“Me dolió saber que se vacunó sin mi permiso, sin que yo lo supiera y sin firmar yo ningún papel para que se vacunara”, señaló a KNBC.

Una abogada, Jennifer Kennedy, está siguiendo de cerca los casos contra el LAUSD por el mandato de la vacuna. Dijo a la televisión, que los menores de California no pueden dar su consentimiento para la inyección de covid-19.

“El LAUSD no tiene el poder de añadir una vacuna al calendario escolar de California”, dijo Kennedy a KNBC. “No podrías hacerlo si fueras un distrito escolar de poca monta, y no puedes hacerlo si eres el LAUSD, el segundo distrito más grande de la nación. No tienes esa autoridad legal”.

Recientemente, la provincia vietnamita de Thanh Hoa suspendió el uso del lote de vacunas Covid-19 de Pfizer después de que más de 120 estudiantes fueran hospitalizados tras la vacunación.

Mientras tanto, un nuevo e importante estudio ha descubierto que ni un solo niño sano en Alemania de entre 5 y 18 años murió a causa de la COVID-19 durante los primeros 15 meses de la pandemia, lo que desacredita las vacunas COVID para niños.

El estudio también reveló que las probabilidades de que un niño sano de entre 5 y 11 años necesitara cuidados intensivos por COVID eran de aproximadamente 1 entre 50.000.

Según otro nuevo e inquietante estudio, el distanciamiento social, las mascarillas y otras normas de COVID son responsables de causar una disminución del 23% en las capacidades cognitivas de los niños. El estudio también encontró una reducción similar en el desarrollo de las habilidades de comunicación de los niños, tanto verbales como no verbales.

