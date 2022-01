¿Una operación de falsa bandera? Ucrania y el tenderete del 78

Por Alfonso de la Vega.- Reforzada tras el fracaso del golpe de Estado americano en Kazajistán, la crisis ucraniana está poniendo de manifiesto nuestra insoportable levedad del ser, como diría Kundera. Sin soberanía, sin ideas, sin moral, sin honor, sin una concepción propia de España y su actual papel en el mundo, lejos de la comparsa risible en la que se ha convertido, nuestras autoridades parecen promover o al menos se conformarían con el papel de puta poniendo la cama.

Por si fuera poco con otros recursos ya desplegados junto a esa lejana frontera, nuestra aguerrida ministra de la Guerra, que ha sido acusada de gravísimas irregularidades aún no aclaradas ni desmentidas, acaba de mandar un moderno buque de la Armada con nombre ilustre, heroico como ningún miserable progre pudiera siquiera imaginar, para reforzar el avispero del cerco a Rusia, acaso el último gran baluarte actual del cristianismo occidental. Toda una paradoja. ¡Pobre Blas de Lezo!

Desde el hundimiento del Maine en Cuba, los españoles sabemos bien –por haberlo directamente padecido—, del cinismo crónico de los gringos para promover guerras ventajosas amparadas en falsas banderas. En el suma y sigue del citado Maine, el Lusitania, Pearl Harbor, el incidente del golfo de Tonkín, las Torres Gemelas, las armas de destrucción masiva en Irak, las primaveras árabes, Afganistán, Kazajistán, ahora Ucrania… y las que el lector pueda recordar en una trágica secuencia histórica interminable. Ahora, con el carcamal usurpador como mascarón de proa, ¿intentarían saquear Rusia?

Entretanto, galgos o podencos, China va tomando posiciones en los Balcanes, cara a establecer una alternativa Ruta de la Seda. Mientras nuestros recursos militares son enviados lejos, supuestamente a proteger fronteras ajenas, el Régimen borbónico consiente que aguas territoriales canarias pasen a Marruecos o que nuestra frontera del sur se convierta en un coladero a merced del sultán.

Ya pasaron los tiempos de la División Azul. Ya no existe la URSS. Al revés, la amenaza comunista de nuevo cuño viene ahora de las mercenarias autoridades de la UE y sus foros y corrales globalistas. La Rusia actual no nos ha hecho nada, que se sepa. Debiéramos llevarnos bien con ella. Una cooperación pacífica que permitiese el intercambio comercial, especialmente de recursos energéticos, sería muy conveniente para todos. Bueno, para todos no, para los especuladores sin escrúpulos que están arruinando las viejas naciones europeas con políticas siniestras de devastación económica y social, incluidas las basadas en la estafa del cambio climático antropogénico o la amenaza de la Agenda 2030 está claro que no.

El asunto no deja de ser paradójico, amén de muy ilustrativo, acerca del verdadero papel de la izquierda española. El antiguo entusiástico grito de “no a la guerra” cuando la de Irak se ha convertido ahora en un apoyo incluso militar a lo que exija en cada momento el guion globalista de la plutocracia más voraz y depravada. Y ahora tocaría la colaboración activa con el audaz intento globalista de apropiarse de recursos ajenos, en este caso los rusos, mediante otra guerra imperialista iniciada con falsa bandera. La izquierda al servicio del NOM y de las corporaciones del Gran Capital.

Sin iniciativa ni soberanía real, el Régimen del 78 aún aguanta desvencijado y medio quebrado; ahora esperando recauchutarse en un tente mientras cobro con la sopa boba que nos eche Bruselas para repartirla impunemente como botín entre las bandas empoderadas y partidas enmucetadas dominantes.

Y si nos ordenan acosar a Rusia, pues nada. Una orden es una orden a mayor gloria y granjería del NOM.

*Ingeniero agrónomo y analista político

