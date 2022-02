GB.- Me voy a arriesgar a hacer una predicción de la deriva jurídica del asunto del día.

He visto en el telediario al diputado de Cáceres que estaba en el congreso en el momento de la votación.

Si consta acreditado que comunicó a la mesa del congreso su intención de ejercer el voto presencialmente, existen argumentos jurídicos para fundamentar la posibilidad del cambio de voto (con independencia de si hay error informático o no).

Así tenemos que, la finalidad última del ejercicio del derecho de voto es que el sentido del voto se corresponda con la auténtica voluntad de quien lo ejerce en el momento de la votación. La forma en que se emite el voto es algo extraordinario y accesorio, la admisión del voto telemático es para permitir el ejercicio en los casos de imposibilidad física de asistencia, careciendo de sentido en los supuestos que hay posibilidad de asistencia como ocurrió.

En este sentido, por ejemplo el artículo 370 de la ley concursal permite a los acreedores que hubiese votado antes de la celebración de la junta de acreedores que pueden asistir a la junta de acreedores para votar en sentido diferente y lo que cuenta es el voto del día de la junta de acreedores.

Podría plantearse el argumento que, por ejemplo, la normativa electoral establece que una vez que se solicita el voto por correo ya luego no puedes votar presencialmente. Frente a ello, se puede contraargumentar que esto es así porque hay una regulación expresa en la ley electoral mientras que el reglamento del congreso no contempla (al menos no lo he visto) que una vez emitido el voto en forma telemática éste sea irrevocable.

Estas disquisiciones las hago porque es viernes, estoy relajado, a punto de entrar en modo siesta, aunque la verdad es que me da igual lo que hagan nuestros representantes que por lo que veo no están a la altura de las circunstancias en que vivimos.

Véase por ejemplo: partido del gobierno luchando desaforadamente hace tres días por convalidar la obligatoriedad del uso de la mascarilla al aire libre y hoy anuncia que dentro de tres días deroga esa normativa.

