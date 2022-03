Una sesión de terror en el derbi de Miribilla

No eran ellos. Se miraban unos a los otros y no se reconocían. Vestían igual, de negro, y sin embargo les costaba identificar al compañero de al lado. Parecía el de siempre, pero era una ilusión. El nombre decía que sí, que era él, pero lo desmentía su baloncesto: sin contenido, recursos ni tensión, falto de identidad e irrelevante por in

Este contenido es exclusivo para suscriptores Accede sin límites a todo el contenido por solo 2€ cada mes durante 4 meses ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión