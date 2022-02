Urruticoechea: ‘El Partido Republicano tiene una enorme responsabilidad contra el comunismo, es la esperanza de los chilenos’ – La Gaceta de la Iberosfera

[embedded content]

Cristóbal Urruticoechea, el jefe de la bancada del Partido Republicano de Chile, destaca en esta entrevista con La Gaceta de la Iberosfera la importancia que su formación tiene en el país para el mantenimiento de la democracia. Pese a la derrota de José Antonio Kast en las elecciones que dieron la victoria al comunista Boric y su posterior renuncia a liderar el partido, Urruticoechea insiste en la necesidad de unir a la derecha para formar una fuerza opositora valiente. Por ello, avisa: «La nueva Constitución que está impulsando Boric es todo lo contrario a lo que se debe hacer para que una persona sea libre».

– ¿Qué ha pasado para que el faro de prosperidad que fue Chile tenga ahora un activista de izquierdas en el poder?

Hay que considerar dos cosas. La primera es la agenda globalista, muy bien organizada y muy bien apoyada por la plata (dinero), que ha penetrado en los distintos países, sobre todo en Sudamérica, donde están instalados. Antes solo había dos países que no pertenecían al Foro de Sao Paulo, uno de ellos era Chile, ahora los tienen a todos. Y la segunda es el mal manejo que llevó el presidente Sebastián Piñera, que abrió una puerta muy grande, que después fue imposible cerrar, a la delincuencia, al terrorismo, al narcoterrorismo que vivimos en el sur del país. Todo esto que estamos aquí conversando de una manera muy natural en Chile cuesta entenderlo, creen que es una exageración. Ven más posibles las condiciones que propone el Partido Comunista que las nuestras, nos consideran fascistas, de ultraderecha. Estamos en una situación tremendamente peligrosa para Chile por el Partido Comunista y el Frente Amplio chileno; una situación que evidentemente va a empeorar. Si no le damos respuesta hoy, podría durar por lo menos una década.

– ¿Ya le han agradecido suficiente a Sebastián Piñera su falta de valor en un momento decisivo para Chile?

El 18 de octubre en Chile, los delincuentes, los terroristas y sus aliados políticos lograron hacer lo que jamás vivimos: una guerra cultural y una especie de guerra civil y destruyeron todo lo que tenían a su paso. Las agresiones sucedían todos los días, en todas partes de Chile y Piñera nunca dijo nada. Estos casos todavía existen y los Carabineros no pueden defenderse y las Fuerzas Armadas piden apoyo para intervenir y no se les da. Piñera lo que quiere es irse, ya hizo todo el daño que podía hacer, en temas económicos y de valores, y le deja este espacio gigante al comunismo, como ya lo hizo en su primer Gobierno. Lo ha vuelto a hacer.

– ¿Ya se han dado cuenta los chilenos de que todos los violentos votaron por Boric?

Los chilenos han entrado en un estado de confort y no les importa nada de lo que ocurra mientras puedan seguir con su vida. La clase social alta de derechas es floja, cobarde, no sale a las calles, a defender lo que hay que defender, y también ha creado una nueva juventud, a la que solo le importa el libertinaje, lo que sea rápido. Ellos votaron todos por Boric. Boric ganó a José Antonio Kast en los votos de la juventud de la clase social alta de una manera inexplicable. La derecha que tenemos en Chile es una derecha muy permeable que ha desviado su rumbo y a la que solo le interesa tener poder económico.

– ¿En qué situación queda el Partido Republicano tras la marcha de José Antonio Kast?

Kast es un líder innato, estuvimos a un paso de tener un Gobierno decente que iba a unir Chile. Lamentablemente esto no se consiguió, pero sí logramos, en muy poco tiempo, quince diputados, José Antonio sacó una votación altísima. Pero el Partido Republicano tiene que entender que tiene una enorme responsabilidad contra el comunismo, esa es la esperanza que tienen los chilenos. Si el partido no entiende que esto se hace con unidad, con fuerza, con valentía, honestidad, trabajo… el Partido Republicano es el llamado a recomponer el Estado, la unidad nacional y hacerle creer a los chilenos que la política es un aliado no un enemigo.

– ¿Liderar la bancada republicana es más presión de la que jamás pensó que tendría cuando entró en política?

Es la presión más grande que me ha tocado en la política. Es una bancada muy joven y estamos enfrentando un Gobierno perverso, de una política totalmente miserable y destructiva. La Constitución que hoy día se está formando en Chile es mucho más que un chiste, es un problema, y por eso hay que tenerle un cuidado mayor al Gobierno de Boric. Con la Constitución se está haciendo todo lo que no se debe hacer para que una persona sea libre, todo está asociado a una ideología. Ahora todo tiene sentido porque todos los ismos están dentro de la Constitución: el indigenismo, el feminismo, el ecologismo, el animalismo. Hoy da risa, pero es una Constitución tremendamente peligrosa.

– ¿Van ustedes a darle algún tipo de tregua parlamentaria al Gobierno del presidente Boric?

Nosotros vamos a estar ahí de frente, no queremos darle ningún espacio como lamentablemente ya ha hecho la derecha chilena diciendo que van a llegar a consensos. Nosotros estamos para defender a Chile y para sacar este Gobierno que quiere destruir el país lo antes posible.

– Si pudiera volver atrás, ¿qué error no debería volver a cometer el centro y la derecha en Chile?

El centro social, que hoy día se llama Chile Podemos Más, pactó con la izquierda, con los enemigos del país, asumió parte de su agenda. Eso es de una irresponsabilidad enorme y por el momento no tiene perdón por nuestra parte. Tampoco queremos pactar con ellos, queremos ser una alternativa al Gobierno, al comunismo, al Foro de Sao Paulo. Al centro derecha no le importa, están dispuestos a pactar con quienes quieren destruir el país.

– Ante el avance del socialismo en América, ¿qué consejo le daría a los colombianos desde su experiencia en Chile?

Les diría que, por favor, vean lo que está pasando en Chile. Tenemos problemas graves aunque los medios de comunicación se hayan encargado de acallarlos. En Chile tenemos una amenaza permanente que va a empeorar y Colombia no tiene que estar dispuesta a probar el veneno que ha probado Venezuela, Cuba y que está envenando Latinoamérica. También Brasil tiene elecciones presidenciales, Bolsonaro se ha enfrentado con mucha valentía al daño enorme que provocó Da Silva, uno de los tiranos del Foro de Sao Paulo. Lograron penetrar en toda América Latina, les quedaba Chile y ya lo hicieron, Brasil logró zafarse de alguna manera, pero puede volver, y eso ya sería la debacle.

Por suerte estamos nosotros, hay una unidad en estos partidos de derecha que deben formar una aleternativa y formar una fuerza opositora valiente y única, que es la forma de rescatar a los nuestros.

– Ha firmado la Carta de Madrid de la Fundación Disenso, un paso importante en la unidad contra el avance del comunismo.

Miramos con muy buenos ojos lo que está pasando en España: las fundaciones, VOX… el trabajo que están haciendo desde acá es un referente para nosotros. El llamado a la unidad tiene que estar en todas partes del mundo no solo en Sudamérica. Además, esto es como un ciclo. Lo que pasa en España es una especie de boomerang: llega hasta América Latina y luego regresa a España. Es como la época de la conquista, de la cual estoy muy contento y agradecido. Uno de los logros que más agradezco a los españoles es que llevaran el cristianismo a América Latina.