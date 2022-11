Vara se suma a las críticas sobre la reforma del código penal al gusto de ERC

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho sobre la modificación del delito de malversación que «el hecho de que se hiciera algo que dificultara que se pueda perseguir la corrupción en España sería difícilmente entendible».

A preguntas de los periodistas sobre la modificación del delito de malversación, Vara ha dicho que «bien haríamos en ser prudentes hasta que no sepamos exactamente de qué estamos hablando», aunque también ha dejado claro que él no entendería «en ningún caso» que «el enriquecimiento por ninguna de sus vías pudiera ser aliviado en el Código Penal».

«Otra cosa diferente es lo que se vaya a plantear, que no lo sé y, por lo tanto, como no lo sé, es muy difícil hablar sobre lo que uno no sabe», ha añadido.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, abría este lunes la puerta a reformar el delito de malversación junto al de sedición, precisamente los delitos que se le imputan a Oriol Junqueras y otros líderes de ERC. Mientras tanto, el líder del partido separatista alardeaba en la prensa de Barcelona.

Junqueras aseguraba, tras obtener el compromiso de que la sedición sería reformada, que «para pactar presupuestos (catalanes) con el PSC falta ver su compromiso con la reforma de la malversación«, un delito que ERC reclama también «adecuar» a la realidad actual.

A su juicio, ante las modificaciones propuestas con respecto a este delito y al de sedición, es importante que se reflexione si estos cambios «hubieran servido para que Puigdemont y el resto de fugados hubieran sido extraditados a España y estuvieran ya juzgados y condenados».

De este modo, se suma a otros socialistas críticos. Dos de los principales barones del PSOE, los presidentes de Aragón, Javier Lambán, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han abierto las primeras grietas en el PSOE al rechazar la reforma del delito de sedición anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.