Ventajas de los micrófonos inalámbricos para conferencias

En el mundo de las conferencias y eventos corporativos existen muchos matices y opciones, la tecnología avanza cada vez más y no es particularmente sencillo decidir de entre tantas opciones disponibles que evolucionan a lo largo de los años; altavoces, luces, mesas de mezcla, micrófonos… Sin embargo, siempre es conveniente centrarnos en lo que mayor beneficio nos ofrece según el tipo de evento que estamos llevando a cabo.

En esta ocasión, supongamos que lo que realmente deseas es realizar una conferencia para la empresa en la que trabajas. O bien, eres un entrepeneur que busca realizar su propio evento e invitar a cierta de personas a que conozcan tus servicios, sabrías, por ejemplo, ¿qué micrófonos elegir? ¿Cuál te conviene más?

Este artículo te enseñará y describirá las ventajas que obtendrás al elegir micrófonos inalámbricos para realizar tu conferencia.

Primero lo primero: Manos libres.

Lo más importante en todo evento que requiera la participación de ponentes u oradores, radica en la seguridad que los mismos deben proyectar al público que los escucha, al dinamismo que deben reflejar. Lo micrófonos inalámbricos no solo resultan más cómodos al momento de realizar la ponencia, sino que también ofrecen ese punto a favor de movilidad y libertad.

Un orador que utilice un micrófono de mano se arriesga aún más a cometer cualquier error mientras centra parte de su concentración en el uso del micrófono, además, instintivamente su cuerpo tendería a mantenerse más rígido e inseguro al tener que mantener el micrófono en la mano durante toda la charla.

La apariencia en este caso, sí es importante.

Uno de los aspectos que quizás pueda no parecer importante, es la estética. Sin embargo, es otro de los aspectos de mayor importancia. Los micrófonos diadema o también llamados micrófonos Madonna o de pinganillo, son la mejor opción para mantener la uniformidad y sincronía en una conferencia.

Resultan una elección bastante discreta y de tamaño reducido que se mantendrá siempre en sitio y cuyo cable es muy fácil de disimular (aunque también los hay a baterías), sin duda alguna son de los mejores equipos de sonido para conferencias. Adicionalmente, lo mejor que puedes hacer es, seleccionar tus micrófonos en una tonalidad color piel y nunca en color negro, ya que contrarrestarán enormemente la tonalidad carne del orador y tendrás a un público centrado su atención en un elemento en la cara del ponente en lugar del contenido que comparte.

Calidad sonora.

Este tipo de micrófonos están únicamente pensados para captar un audio uni direccional, es decir, la voz del orador. Sin incluir ruidos de público o de fondo que puedan opacar y ensuciar el sonido. La calidad de micrófono pensado exclusivamente para capturar voz, nunca será la misma que la de un micrófono que recoja todo audio que encuentre en su camino.

Lo más recomendable sería que buscaras asesoramiento profesional en una empresa dedicada a esto tipo de equipos. Realmente es muy sencillo, solo debes utilizar Google para buscar lo que necesitas. Por ejemplo, dependiendo de la ciudad en la que te encuentres, añadir la palabra clave de lo que necesitas más el nombre de tu ciudad: “Alquiler de sonido en Barcelona” y obtendrás una gran búsqueda de empresas dedicadas a ese servicio cerca de donde te encuentres.

¿Los micrófonos de diadema son mi única opción?

No, claro que no. Pero si la mejor. Aunque bien, en caso de que no logres conseguir este tipo de micrófonos, también podrías utilizar como segunda opción un simple micrófono de mano que haga el trabajo y que realmente te aporte una buena calidad.

Lo que si realmente no te recomendamos es el uso de micrófonos de solapa, ya que estos están mas pensados para el uso en grabaciones en platós de televisión y estudios, ya que normalmente son los que suelen presentar más problemas de sonido y acoples al momento de tratar el audio.