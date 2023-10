Verstappen se lleva la décima pole de la temporada y Alonso saldrá cuarto en Catar

El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) se hizo con la pole este viernes del Gran Premio de Catar para empezar una clara cuenta atrás hacia su tercer título, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) saldrá cuarto el domingo y Carlos Sainz (Ferrari) no pasó de la Q2.

Verstappen hizo los deberes de cara a la carrera, pero tendrá la opción de ser campeón del mundo por tercer año seguido este sábado en el sprint. El de Red Bull fue como siempre de menos a más hasta dar el golpe (1:23.778) en la Q3, primero por delante de Lando Norris (McLaren), cuyo tiempo fue eliminado, y George Russell (Mercedes).

Alonso peleó pero pronto se vio que no podría ni con ellos ni con los otros dos coches naranja y plateado de Oscar Piastri y Lewis Hamilton. Pese a esto, no cometió ningún error en sus vueltas y se aprovechó de las sanciones a los dos McLaren (Norris y Piastri) por salirse de los límites de pista para acabar cuarto en una parrilla aciaga para los Ferrari, en especial Sainz. El madrileño sufrió más que nadie la falta de agarre del circuito de Lusial y por 31 milésimas no entró en la Q3.

Carrera al sprint

A diferencia de la gran mayoría de Grandes Premios, este fin de semana se llevará a cabo la carrera al sprint. Es decir, mañana a las 15:00 se celebrará una clasificación similar a la vivida hoy viernes para determinar cuál será el orden de salida en una ‘mini-carrera’ que disputarán los 20 pilotos a las 19:30 de la tarde. Ya el domingo, el orden de parrilla será determinado por los resultados de esta sesión, por lo que Fernando Alonso saldrá cuarto y Carlos Sainz duodécimo.