Vicente Gil: «Puigdemont manda y Sánchez permite que humille al Rey por su discurso del 3-O»

El Rey Felipe ha propuesto a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno. Se lo adelantábamos ayer en LA ANTORCHA: Sánchez le diría «quiero intentarlo», dejando al Rey poco margen porque Sánchez no ha acreditado ante el Rey los apoyos suficientes obligando al Rey a un acto de fe.

El destino ha querido que el encargo real haya sido otro 3-O, seis años después del discurso de Don Felipe tras aquel golpe de estado. Puigdemont manda y Sánchez permite hoy justo que Puigdemont humille al Rey por su discurso del 3-O publicando una foto del monarca boca abajo. Puigdemont, realmente, está humillando a Sánchez con esa foto. Duelo entre capos.

Ahora es Sánchez, ya no la Casa Real, quien marca los tiempos a través de la enviada especial de Sánchez en el Congreso: la sumisa Armengol. De manera que Sánchez maneja, también, el tiempo de la negociación de la amnistía con Puigdemont, que es quien manda y al único al que queda por convencer.

De la amnistía… y todo lo demás que pueda venir con ella y que no sabemos, especialmente, en la parte del dinero, que es leit motiv real del independentismo catalán: forrarse a cuenta nuestra

A partir de este 3-O, Sánchez y su Brunete jurídica y mediática tienen que terminar de convencer a la masa votante de que la amnistía no tiene importancia y que es muy guay; darle forma jurídica para que Conde-Pumpido se la apruebe en el Constitucional y, por supuesto, llevarla al Congreso forzando el reglamento para que sea rápido por lectura única u otro procedimiento exprés absolutamente inadecuado para una ley de este calado político. Asuntos estos -los formales y reglamentarios- que a la masa votante le importan un pito y ni entiende, ni quiere entender, atontada con la tele y las redes sociales.

De manera que, si me lo permite, dense ustedes por jorobados. Habrá, de nuevo, gobierno Frankenstein con Sánchez a la cabeza y veremos a Puigdemont volver a Barcelona en loor de multitudes, como si fuera Tarradellas: «Ja soc aquí».

O no. Porque Puigdemont manda y va a decidir. Y si cree que, en su pugna de radicalismo con ERC, le va mejor boicotear porque, lo hará y habrá elecciones. Sánchez activará, entonces, el Plan B que ya les contamos aquí: «no he cedido al chantaje»… blablabla… con la esperanza de que algún tonto -en esa franja de votantes en disputa con Feijóo- se lo crea, el PSC de Illa siga creciendo (incluso a cuenta de ERC) y Sánchez hasta pueda ganar las elecciones o mejorar el resultado del Frente Popular. Todo muy constructivo. Un gran plan de país.

Hoy es 3 de octubre y vamos a ponerles en LA ANTORCHA, entero, el discurso del Rey de hace justo 6 años. No tiene desperdicio. Y, por tanto, no tiene desperdicio el trágala al que Sánchez va a someter a la Jefatura del Estado. Todo muy bien justificado técnicamente, por supuesto, con el visto bueno de Pumpido, pero sin pasar por el Consejo de Estado o el CGPJ.

Insisto. No tiene desperdicio lo que dijo el Rey para que ustedes valoren 6 años después a dónde nos ha llevado Sánchez con su masa votante que, no nos engañemos, ni sabe ni le importa todo esto que les contamos de la unidad nacional y el Estado de Derecho.

Sólo volverán a votar al PP si la economía -como todo apunta- se desploma, dejan de recibir las paguitas, bonos, cheques y subvenciones que Sánchez les regala y se ponen a buscar -como con Zapatero- comida en los contenedores de basura. Entonces, quizá sí, el hambre y el paro les dé más miedo que Vox.

Miren. La manifestación del domingo en Barcelona no es cualquier cosa. Allí debemos estar todos los que somos conscientes -y nos importa- que nuestro país se vaya al carajo política, económica y moralmente. El origen es el deterioro moral de la masa votante.

Hacen bien Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en ir y apoyar a Sociedad Civil Catalana. La dictadura nacionalista sigue imperando en Cataluña, en el País Vasco y en Navarra con la connivencia del PSOE. De manera silenciosa, sin tiros en la nuca, pero con el mismo chantaje, miedos y extorsión. Hoy mismo van a ver en LA ANTORCHA lo que las hordas violentas del independentismo catalán han vuelto a hacerle a los estudiantes valientes de S’Ha Acabat en Bellaterra.

Por eso, el PP y Vox deben movilizarse para que la manifestación del domingo sea un éxito, como lo fue la de hace seis años cuando miles y miles de ciudadanos catalanes salieron de las catacumbas en las que viven en Cataluña con el subidón moral y anímico -días antes- de haber visto y escuchado a su Rey por TV diciéndoles: «No estáis solos. Se cumplirá ley».

Barcelona debe llenarse el domingo porque los catalanes silenciados de Cataluña necesitan nuestro apoyo y nuestro cariño. Y les añado, si me permiten, como español de Valencia, que vive en Madrid y con ascendencia directa catalana. No me da la gana entregar Cataluña a esta gentuza. Cataluña es España y es también mía.

El resto de españoles, de otros lugares, no debemos permitir que los independentistas catalanes y el PSOE nos roben, no sólo nuestro dinero para engrandecer sus bolsillos con su negocio de la independencia, sino parte de nuestro país.

Como español, Cataluña también es mía y debemos evitar que nos la roben el grupo de nazis y delincuentes que la gobierna con la anuencia del PSOE.