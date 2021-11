(Video) Católicos en EEUU como Dios manda: Un energúmeno interrumpe una misa con insultos y amenazas al cura y es sacado a golpes por los feligreses

Tomen también el casco de la salvación, y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. (Efesios 6:17)

La feminización de la sociedad occidental ha llegado también al Cristianismo.

Por fortuna hay una parte de la sociedad norteamericana que no ha sucumbido a este proceso de desvirilización del hombre contemporáneo. El vacio dejado, el sitio desertado por unos cristianos reblandecidos y amorfos al punto de no tener ya de cristianos ni las ideas, ni las actitudes, ni el carácter y apenas la apariencia (y no siempre) permite a los malos imponerse. Cuando las sociedades se transforman en rebaños destinados al matadero y los hombres en caricaturas de hombres, suena entonces la hora del desorden y de la confusión.

La desvirilización de las sociedades es un producto de la decadencia, y al mismo tiempo un acelerador de la misma. Esta surge siempre en un contexto de crisis terminal, en una fase de inversión completa de los roles y de los valores, en el capítulo de la universal corrupción moral y del profundo trastocamiento de las creencias, es decir en el desbarajuste general propio de las sociedades que se vienen abajo, incapaces en esa etapa de su decaimiento de distinguir el día de la noche. En un ambiente tal se instala una extrema tolerancia hacia todo lo que mina, todo cuanto socava los fundamentos del edificio tambaleante de la civilización. El Mal se vuelve el Bien, la Fealdad reemplaza la Belleza, lo Falso destrona lo Verdadero, lo Grotesco destierra lo Sublime. Es el espíritu hembra, verdadero rey de nuestra epoca, que inunda con su pegajosa influencia un mundo que termina, como una gallina decapitada, en una carrera absurda y enloquecida hacia ninguna parte.

Felizmente, hay todavía millones de estadounidenses que no quieren suicidarse. Como muestra, el video del incidente ocurrido el domingo en Lakewood, Washington, en la iglesia St. Frances Cabrini.

Todo inició cuando un hombre interrumpió una ceremonia católica lanzando amenazas contra el oficiante e insultos a los fieles.

El individuo fue mostrando una actitud cada vez más agresiva e intimidante. No solo desoyó las llamadas del cura para que abandonara el recinto, sino que también retó a los congregantes a que emplearan la fuerza para desalojarlo del templo. Dicho y hecho. El energúmeno fue desalojado a golpes y retenido fuera hasta que llegó la policía.

