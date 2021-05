(VIDEO) Como en un exorcismo y con la cruz en la mano, un cura intentó expulsar a la Policía de su iglesia

Un cura de la provincia argentina de Santa Fe (Argentina) empleó un método poco convencional para expulsar a la Policía, que había llegado a su iglesia con el objetivo de detener una misa que no podía celebrarse debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus, informan medios locales.

Los hechos tuvieron lugar en la localidad de Amenábar el fin de semana pasado, cuando los uniformados ingresaron en la capilla de Nuestra Señora de Lourdes para advertir a los feligreses que estaban infringiendo las restricciones vigentes desde el pasado 22 de mayo, que incluyen la prohibición de ceremonias religiosas presenciales.

Pero lejos de acatar la disposición, el cura Andrés Quiroga tomó una cruz de madera y, como si estuviese presidiendo un exorcismo, intentó echar a la Policía. “En nombre de Cristo, fuera de la casa de Dios”, fue la frase que repitió a gritos el eclesiástico mientras obligaba a un efectivo a retroceder.

Quiroga no parecía dispuesto a dar tregua. “Para que yo no realice la misa el fin de semana que viene, me van a tener que matar. Así como ustedes se deben a las autoridades, yo me debo a la palabra de Dios”, dijo a los oficiales.

Si bien no se hubo detenciones durante el curioso incidente –que se ha viralizado en redes sociales–, los agentes hicieron que se suspendiera la misa.