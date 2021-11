(Video con imágenes muy duras) Una cantante de rock orinó en la cara de un miembro del público en EEUU

Brass Against, un grupo de rock que versiona famosas canciones de rock con arreglos de trompeta, ha expresado su arrepentimiento después de que su cantante principal orinara en la cara de un miembro del público durante un concierto el jueves.

Sophia Urista, la vocalista de esta banda de ocho miembros, dijo al público “tengo que orinar” durante la actuación del grupo en el festival de música “Welcome to Rockville” en Daytona Beach, Florida. En medio de una versión de “Wake Up” de Rage Against the Machine (la canción que suena en los créditos finales de la película original de Matrix), continuó: “No puedo ir al baño. Así que podríamos hacer un espectáculo”.

Urista llamó a un hombre de mediana edad con una lata de cerveza pegada a la frente para que subiera al escenario. “Voy a mear en la boca de este hijo de p***”, dijo al público. Y como prometió, hizo que el asistente al concierto se tumbara en el escenario mientras ella se bajaba los pantalones y dejaba salir un chorro de casi 15 segundos, todo ello mientras seguía interpretando su voz.

La banda publicó el viernes un comunicado en las redes sociales en el que lamentaba el incidente

“Lo pasamos muy bien anoche en Welcome to Rockville. Sophia se dejó llevar”, dice el post. “Eso no es algo que el resto de nosotros esperaba, y no es algo que veréis de nuevo en nuestros shows”.

Según SPIN, la banda borró un post posterior diciendo: “Lo sentimos de verdad. No es lo que somos como banda”.

Urista está comprometida con la bailarina e instructora de Peloton Jess King.

