(Video del horror bolivariano) La hambruna en Venezuela lleva a los venezolanos al canibalismo. No es un bulo, tenemos imágenes

AN.- Mucho hemos pensado en las últimas horas si hacer públicas las imágenes que hemos recibido. Al final, el derecho a la libre expresión y a la información ha prevalecido, y aquí se las presentamos, no sin antes avisarles con mil y una advertencias: estas imágenes NO SON para todo el mundo. Por descontado, les rogamos que NO PERMITAN que sean vistas por menores de edad. Ya tienen bastante con la “educación moderna” en los colegios.

También les rogamos eviten su visionado personas sensibles, con problemas de salud, cardiacos, embarazadas…

No; no son avisos para llamar la atención. Creemos firmemente que estas imágenes pueden producir daños en las personas que no tengan formado un espíritu crítico y bien asentadas sus creencias y personalidades.

Dicho todo lo anterior, pasamos a describir lo que hemos recibido y les vamos a mostrar.

Ya hace tiempo que ha aparecido lo que hasta ahora era un rumor más o menos consistente: que la hambruna en Venezuela ha llegado a tal punto que se están dando casos de canibalismo. Esto es algo que se ha escuchado, pero que no se había podido demostrar. Hasta hoy.

Nos llegan unas imágenes muy claras de lo que parece ser el despiece profesional de varios cuerpos humanos, con partes ya preparadas -limpias de vísceras y de piel- y otras en proceso de ser desmembradas y evisceradas. Todo ello mientras suena de fondo una melodía de radio.

Hay conversación, aunque se han modificado electrónicamente las voces para que no puedan ser reconocidas.

En esta conversación podemos escuchar varias cosas muy claramente: al inicio de la grabación, alguien hace recuento de los muertos -dice que son cuatro- y poco después uno de ellos regaña a otro porque a su juicio ha perforado los intestinos de un tronco humano que ya ha sido separado de sus miembros y abierto en canal. El aludido responde que “No, por poco” y sigue su trabajo.

Los que trabajan en otro de los cuerpos ríen porque parece ser que una de las víctimas tiene síntomas evidentes de gonorrea, y comentan entre ellos que a “ese no se lo comían ni locos” porque “está lleno de gonorrea”.

Al final de la grabación, el que parece ser el jefe entra en furia y exige que el que está grabando toda la escena, sea expulsado del lugar, poniendo fin a la filmación.

La información que acompaña al vídeo es breve y confusa: se dice que las víctimas son venezolanas, y que los “carniceros” son colombianos. Otros aseguran que todos, víctimas y carniceros son venezolanos, pero que los “matadores” -es decir, los ejecutores de las víctimas- son “gentes del cártel”. No sabemos a cual se refieren… y sinceramente, tampoco queremos saberlo.

Señoras y señores: esto es lo que queda de un pueblo tras años de “paraíso socialista”. Este es el horror al que nos encaminamos si seguimos el mismo camino “bolivariano” que siguió Venezuela.

Por el bien de todos nosotros, piensen bien, desde hoy, su voto. Y no dejen de pensarlo.

Y si se cansan de pensar, vuelvan aquí, y vean de nuevo el vídeo. Y piensen que el día de mañana puede ser su familia la que aparezca en la pantalla de alguien. Bienvenidos al infierno comunista.