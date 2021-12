(Video escalofriante) ¿Nos estaban anunciando la pandemia de 2020 durante la ceremonia de inauguración de los JJOO de Londres de 2012?

Miguel Ferrer.- Son imágenes de la sesión de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.

Desde la óptica sobrecogedora de que ciertas élites o grupos supranacionales con poderes por encima de los gobiernos ordinarios pudieran estar tramando los sucesos importantes que acontecen en la humanidad, versus vulgaris “conspiranoica”, si observamos con detenimiento la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, podríamos encontrar ciertas similitudes que son inquietantes con la realidad actual sin necesidad de acudir al diván de ningún profesional de la salud mental.

En dicha ceremonia, hay un escenario colosal de enfermeras y camas de hospital con pacientes en ellas. La explicación que se nos dio fue que, el Reino Unido de esta manera, homenajeaba a la Seguridad Social de su país aunque no mediara aniversario o motivo alguno. El país insular sacaba pecho de unos de sus hitos y mostraba hechos nacionales de su cultura con actores sacados de la novela de Harry Potter. Sin embargo, resulta algo extraño hacer una alabanza de la National Health Service para unos Juegos Olímpicos pues no tiene nada que ver con el mundo del deporte. Si, detenidamente viéramos esas imágenes, observaríamos las caras de absoluto terror que muestran los pacientes encamados; están bajo un ataque de pánico como el que ha estado la humanidad con esta pandemia. Es curioso la figura de un doctor siniestro con una enorme jeringa de la cual se proyecta una cantidad ingente de liquido (¿hará referencia a la vacuna?). Pero lo que a uno le deja ya mudo son a las enfermeras arrastrando enormes jaulas por el escenario y precisamente en ese momento se muestra a una enfermera oriental, recordemos que fue en China donde empezó el confinamiento… ¿Que tienen que ver las jaulas con la Seguridad Social o con la ciencia médica?, y si se tratara que estaban anunciando un confinamiento al mundo entero como el vivido hace meses. Otra escena curiosa son la de los médicos y enfermeras en actitud orante mirando al cielo como acatando las normas que le están siendo impuestas. En otro momento, parece que hay médicos y enfermeras que despiertan y actúan por su cuenta pero son acorralados por el resto del personal. Mientras se desarrolla todo este lamentable espectáculo, no hay ninguna luz sobre el público, éste desaparece totalmente de las imágenes, todo hace pensar que hacían referencia al aislamiento y ausencia social. Es la ceremonial inaugural del N.O.M. y nosotros no tenemos ni voz ni veto.

La puesta en escena es total y enormemente significativa. En las imágenes aéreas se ven las pirámides colocadas en la parte alta del estadio dando a entender quien controla toda la ceremonia. Son las pirámides que si tuvieran el ojo incrustado de Horus, sería demasiado evidente, los sustituyen por focos de luz. Pirámides que, todos a estas alturas sabemos a quienes representan; los que organizaron ese tinglado y nos llevan por esta senda macabra. ¿ Que tienen que ver con los Juegos Olímpicos un escenario con centenares de camas de hospital cuyos pacientes tienen cara de verdadero pavor? Algunos pacientes despiertan y las enfermeras los obligan a dormir. No quieren que despertemos de la pesadilla. Las imágenes aéreas iluminadas del estadio es la fotografia que se le ha dado al “bicho.”

La realidad es que estaban preparando lo que nos tenían reservado para 2020.

Algunos dirán: ¿ómo se pude anunciar lo que van a hacer sin ponerse al descubierto? Lo que sabemos es que esta gentuza son verdaderos obsesos de los ritos y liturgias. Necesitan, previamente antes de llevar a cabo sus crímenes, proyectar sus retorcidas ideas; eso les da como más fuerza para el momento de llegar a la ejecución. Se llama programación predictiva.

Al fin, la solución está dicha por ellos y mostradas en la ceremonial inaugural; el despertar, harán todo lo posible para que sigamos con la pesadilla del terror como hacían las enfermeras, pero en nuestras manos está el abrir de una vez los ojos.

