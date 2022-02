(Video) ¡Gran escándalo! Una enfermera prueba que el primer ministro canadiense Justin Trudeau se puso una vacuna falsa contra el COVID-19

Una enfermera registrada que está capacitada en administrar inyecciones intramusculares creó un video que explica por qué cree que el primer ministro canadiense Justin Trudeau y su esposa Sophie en realidad no recibieron vacunas contra el COVID-19. De hecho, dijo que “podría detectar esto desde una milla de distancia” con solo mirar las imágenes que se transmitieron en vivo por televisión.

El 23 de abril, se registró que Trudeau y su esposa recibieron sus primeras dosis de la vacuna AstraZeneca COVID-19 en una farmacia Rexall. En el video, se puede ver a Trudeau arremangándose y acercándose a su esposa y pidiéndole que sostenga su mano antes de que un farmacéutico le inyecte la dosis en el brazo izquierdo en el lugar de su tatuaje.

En el video de la enfermera, compartió varias razones por las que cree que las inyecciones fueron “obviamente falsas”. Su principal crítica fue el hecho de que el trabajador que administró las inyecciones a la pareja usó una sola mano.

“Nadie hace eso. No se aplican inyecciones IM de esa manera”, señaló, usando la abreviatura IM para “intramuscular”.

El método tradicional para administrar inyecciones intramusculares como las vacunas contra la COVID-19 es usar una mano para ubicar el músculo deltoides mientras que con la otra mano se inyecta la vacuna en el músculo en un procedimiento conocido como marcación. Las pautas del gobierno canadiense establecen que la piel del brazo “debe estirarse hasta quedar plana (entre el pulgar y el índice) en el momento de la administración”.

“La inyectora se recostó en su silla y arrojó esa aguja como si fuera un dardo, con una mano, ni siquiera los tocó con la otra mano, no tocó la aguja con la otra. mano, era muy inusual”, explicó.

Otros expertos que revisaron las imágenes admitieron que los trabajadores de la salud están capacitados para usar ambas manos cuando administran inyecciones, pero algunos se apresuraron a sostener que usar solo una mano no significa necesariamente que la administración de la vacuna fue falsa.

En declaraciones a PolitiFact, un portavoz de la Asociación Estadounidense de Farmacéuticos dijo: “El video con los Trudeau no es una demostración de la técnica que usamos para capacitar al personal de farmacia para las inmunizaciones, pero tampoco necesariamente refuta que los Trudeau fueron vacunados”.

Otro hecho que resaltó fue que el trabajador de la salud no pudo aspirar las inyecciones de Trudeau. Este es un procedimiento en el que la persona que administra la vacuna tira hacia atrás del émbolo de la jeringa después de insertar la aguja en el brazo para asegurarse de que no haya perforado un vaso sanguíneo. Aunque algunos expertos han dicho que la aspiración no es necesaria para este tipo de inyección, es una práctica común y muchos creen que puede ayudar a reducir la posibilidad de efectos secundarios negativos.

La enfermera también destacó que el hecho de que Sophie Trudeau se subió la manga antes de que la enfermera pudiera darle un vendaje es una prueba más de que la vacuna que le dieron no era real.

Ha habido muchos informes de que algunas de las imágenes de personas de alto perfil recibiendo vacunas en la televisión en vivo han sido falsificadas de alguna manera, aunque es difícil imaginar que no se habrían esforzado más para hacer la vacuna del primer ministro lucir más realista. Por supuesto, sería comprensible que él y su esposa no quisieran recibir el pinchazo debido a sus muchos peligros. Sin embargo, lo último que necesita el primer ministro en este momento es cualquier sugerencia de que podría no haber recibido una vacuna que está imponiendo al resto del país, particularmente a medida que las protestas pacíficas contra el mandato de vacunación para los camioneros transfronterizos cobran fuerza.

