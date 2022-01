(Video) La acalorada discusión entre un cazador y la Guardia Civil: «Estoy hasta los huevos»

La represión va en aumento. Esta ya no es nuestra Policía ni nuestra Guardia Civil. Ni siquiera en la Venezuela de Maduro se identifica a una persona por estar en su propiedad privada.

Las imágenes del video son todo un ejemplo de lo que nos espera. A pesar del placentero efecto que provoca cualquier uniforme policíaco-militar en el universo sentimental de la derechona española, está claro que los parámetros con los que actúa la Policía Nacional y la Guardia Civil han cambiado radicalmente: control absoluto de la población pacífica, e ineficacia casi absoluta cuando se trata de que se cumpla la ley y el orden en Cataluña. Y encima pedirán la equiparación salarial para dejarnos a todos por cornudos y, además, apaleados.

“Estoy hasta los huevos”, dice rotundamente el cazador. En el vídeo se puede ver como unos siete agentes de la Guardia Civil rodean a un hombre que está con su perro. Se trata de un cazador de Castilla y León, al que los agentes piden su licencia y la documentación.

El cazador no puede contener su indignación y reprueba a los agentes su actitud, asegurando que le “paran siempre y tengo mil denuncias”. Durante la discusión, mientras dos de los guardias civiles tratan de calmarlo, el hombre insiste: “chillo porque me sale de las pelotas”. “Tengo dos huevos y cada uno me pesa un kilo. A mí no me lleváis al cuartel porque no me sale de los cojones”, dice.

Asegura que no es la primera vez que le piden la documentación, comienza a gritar a los agentes y se enzarza en una fuerte discusión. Incluso llega a amenazar a uno de los agentes: “Tengo una cuenta pendiente con ese chupapollas. Te lo juro por mis hijos que nos tenemos que pegar, el mayor palizón de la historia. Vamos a quedar tú o yo”.

Tras la negativa de mostrar su licencia en su propio coto de caza, finalmente el hombre accede y muestra los papeles a los agentes.

Ministerio de Agricultura

Recientemente, el Gobierno consideraba la caza como una fórmula contra la España vaciada.

En el borrador de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, redactado por el Ministerio de Agricultura, aseguran que es una “herramienta de lucha contra la despoblación del medio rural”.

“La falta de cazadores provocaría la necesidad de gestión de las especies por parte de otros profesionales, que incrementaría la fiscalidad sobre la población general, al no poder ser asumidos estos gastos de control por las Administraciones Competentes”, opina Agricultura.

Desde el Ministerio señalan que sin la existencia de los cazadores habría que subir impuestos para atender y gestionar el medio natural.

Se ha de recordar que las competencias de caza en España recaen sobre las comunidades autónomas y que el Estado se encarga de la coordinación entre las autonomías y la representación internacional.

