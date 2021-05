(Video) Lo mejor que pueden hacer con Patricia Rueda es esconderla

Voxes críticas.- La lideresa de Vox Málaga, emulando a una mala presentadora del telecupón, ha hecho el ridículo en una rueda de prensa en la que pedía elecciones anticipadas en Andalucía ante las dudas que surgen sobre la posición del partido en descomposición Ciudadanos y su posible apoyo al PSOE.

Con una sonrisa de oreja a oreja, impostada y falsa, posiblemente atendiendo a su lamentable asesora Sonia Crespo, en un intento de transmitir una falsa empatía televisiva que nadie espera de un político y menos de un partido que viene a ‘cantar verdades’, su gesto no acompañaba a la gravedad de los hechos que denunciaba. Además, Rueda no podía separar sus ojos del texto escrito, lo que tampoco evitó que se trastabillara y evidenciara, una vez más, que su oratoria en lamentable. Cierto es que el listón está bajo en la política hoy en día, pero lo de Rueda resulta hasta cómico, como se puede comprobar en el vídeo.

Llama la atención que Rueda pida elecciones en Andalucía, pero no atienda a los cientos de afiliados de Vox Málaga, los que todavía no se han marchado aburridos con su inacción y su nefasta gestión, que llevan meses pidiendo ir a las urnas para elegir a sus representantes orgánicos, y que estos no sean puestos a dedo desde Madrid por personas que desconocen la situación del partido en Málaga, confiando en una dirigente cuya única aspiración es seguir medrando y no tener nadie en contra que le impida mantener su número 1 en la lista y su escaño en el Congreso de los Duputados.

Vox debería reflexionar y sus responsables de Comunicación deberían ver este vídeo para comprender que con políticos de tercera no pueden conquistar los votos necesarios para los cambios que pretenden. Por mucho que Rueda quiera destacar y jugar a ser política, se ha convertido en una caricatura de ella misma; su incapacidad es evidente, su asesora Sonia Crespo es nefasta -como ya demostró en la campaña de 2019, al ser incapaz de lograr que Vox tuviera presencia en los medios- y si la aspiración de los dirigentes de la formación es que siga siendo la lideresa de Málaga, lo mejor que pueden hacer es esconderla.