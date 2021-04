(Video) Los jugadores del Valencia montan el numerito en Cádiz por un presunto insulto racista de Cala a Diakhaby

Monumental lío en el Cádiz-Valencia de la vigésimo novena jornada de Liga. Un agrio intercambio de palabras entre Juan Cala y Mouctar Diakhaby provocó que el central del Valencia montase en cólera ante lo que se intuye como un posible insulto racista. El futbolista francés, fuera de control por las palabras del defensor del conjunto gaditano después de un encontronazo, se encaró con éste y le recriminó con acritud lo que le había dicho. Sus compañeros trataron de frenarle y el árbitro del choque, Medié Jiménez, le sancionó por revolverse, pero finalmente el galo tomó la decisión de marcharse del campo, escoltado por el resto de los jugadores del Valencia.

Corría el minuto 36 del encuentro disputado este domingo en el Ramón de Carranza, cuando el duelo quedó interrumpido con 1-1 en el marcador, sin que se conozcan las palabras exactas que motivaron la airada reacción de Diakhaby, aunque las primeras informaciones apuntan a que Cala podría haber llamado «negro de mierda» a Diakhaby. Al menos eso se deduce de las palabras de Gabriel Paulista, que abrazando a Diakhaby, sale gritando: «Negro de mierda no, eh». Un gesto sin precedentes en el fútbol español que traerá cola.

Minutos más tarde, ambos conjuntos regresaron al terreno de juego y, después de que el árbitro les concediese unos minutos para calentar, el encuentro se reanudó, aunque con el ambiente totalmente enrarecido. Eso sí, Diakhaby se quedó en el vestuario y fue relevado por Hugo Guillamón. No estaba con ánimos para continuar. Sí volvió a saltar Cala, el otro protagonista de este desafortunado incidente, aunque en el descanso Álvaro Cervera, técnico del Cádiz, decidió que, a tenor de lo ocurrido, lo mejor era que no retornase al verde y le mantuvo en la caseta para dar entrada a Marcos Mauro. Durante el entreacto, Cala aseguró a sus compañeros que no había dicho nada.

Poco antes de que la pelota volviese a rodar, el Valencia había arrojado algo de luz sobre lo sucedido a través de Twitter. «El equipo se ha reunido y decide volver para luchar por el escudo pero firme en la condena al racismo de todo el Valencia en todas sus formas», rezaba el texto del club, que en otro tuit especificaba los motivos por los que el equipo decidió retornar al rectángulo de juego pese a lo sucedido: «El jugador, que ha recibido un insulto racista, ha pedido a sus compañeros que vuelvan al campo a luchar. Todos contigo, Mouctar».

«Nos han dicho que teníamos que salir porque si no nos quitaban los tres puntos e igual alguno más. Diakhaby nos ha pedido que saliésemos y por eso lo hemos hecho. Él no estaba para seguir pero quería que saliésemos. Estaba hundido. Nos ha dicho que le han insultado. No voy a repetirlo, pero muy feo. Estamos a muerte con él«, explicó José Luis Gayà, capitán del Valencia, al término de un encuentro que se resolvió por 2-1 en favor del Cádiz gracias a un gol en la recta final de Marcos Mauro. »Cala es un grandísimo compañero y muy respetuoso. No tengo información de lo que ha pasado. Nadie nos ha dicho nada«, comentó por su parte el autor del tanto de la victoria local.