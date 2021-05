(Video) Nacho Cano hace llorar a Ayuso: «Valiente, esta medalla la mereces tú»

Todos los focos de la festividad del Dos de Mayo en Madrid estaban puestos este domingo en Isabel Díaz Ayuso. Hasta que apareció Nacho Cano. Volvía el compositor al lugar desde el que despidió el año, interpretando en una Puerta del Sol vaciada por la pandemia para interpretar “Un año más” como prólogo a las campanadas. Sorprendió a todos entonces y hoy, cinco meses después, ha vuelto a hacerlo.

Reconocido con la máxima condecoración regional. Su turno le llegó entre la historiadora Carmen Iglesias y los niños de Madrid. Se saltó el protocolo e hizo llorar a la presidenta madrileña. Relató cómo sus compañeros de Broadway y de Australia no le han dejado de llamar durante todo este año preguntándole por cómo Madrid mantenía abiertos los teatros en contra de lo que sucedía en el resto de rincones del mundo. El “milagro” de Madrid, según el ex de Mecano. Y trasladó un mensaje a Ayuso de parte de los empresarios y gente del mundo del espectáculo, algunos de ellos, que “votan a Podemos y a todos los lados”, aseguró el artista: “Si ves a la presidenta, dile dos cosas: gracias y valiente. Yo creo que la medalla la mereces tú”. Para acto seguido, devolver a Ayuso la banda roja con la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo sobre sus hombros, lo que provocó que la presidenta no pudiera evitar las lágrimas.

Ha sido éste, sin duda, el momento más intenso de una mañana, marcada también por las ausencias. Poco después de las diez de la mañana, ya en el kilómetro cero de la capital, sólo uno de los candidatos optó por no acudir a la sede de la Presidencia regional. Estaba invitado. En su lugar, casi a la misma hora, ha acudido a un mitin de Unidas Podemos en Móstoles. A través de Twitter ofreció su particular felicitación a los madrileños: “Los barrios y pueblos tienen memoria, saben lo que costó conquistar servicios públicos y derechos sociales, y van a salir el 4 de mayo a proteger lo común y votar por un Gobierno decente en la Comunidad de Madrid”.

Sí acudió a Sol la candidata de Más Madrid, Mónica García, acompañada de la portavoz del partido en la capital, Rita Maestre. Aunque optaron por ausentarse de la entrega de las condecoraciones. “A cada problema, una solución; a cada temor, una esperanza; a cada voz del pasado, una propuesta de futuro. Celebremos el 2 de mayo en las urnas el 4-M”, señaló García.

Entre los hitos del acto de este domingo en Sol cabe destacar el hecho de que Ayuso haya logrado reunir a seis de sus antecesores en el cargo: Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Pedro Rollán, Ángel Garrido y Cristina Cifuentes, estos dos últimos premiados esta mañana con la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

En una semana en las que los ex han protagonizado uno de los debates de la campaña, a cuenta de la afirmación de Ayuso en torno a la libertad que supone no encontrarse en la región a las antiguas parejas, también han estado presentes en Sol dos ex: el hasta marzo vicepresidente Ignacio Aguado, desaparecido en campaña; y la hasta marzo consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, situada en todas las quinielas como parte del nuevo Gobierno de Ayuso en el caso de que el martes está sea reelegida en las urnas.