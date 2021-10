(Video) Pasen y vean la última «perfomance» de Sánchez: «Habíamos acordado que no ibais a gritarle» al presidente

La última “perfomance” de Pedro Sánchez es tan chapucera que debería servir de corolario a todas las que hasta ahora han sido.

Con una naturalidad más falsa que un atún boliviano, le pregunta a un niño si va bien en los estudios. Una señora le responde con determinación: “Pues claro, si pueden pasar de curso suspendiéndolas todas”.

Incómodo con la respuesta, el presidente se da la vuelta y se marcha cariacontecido y acaso extrañado de que su irresistible sex-appeal, una vez más, no le haya funcionado. Y comienzan los gritos ya habituales contra el presidente allí donde hace acto de presencia.

Entonces alguien del equipo de Sánchez se acerca a los que le abucheaban y les espeta con firmeza: “Habíamos acordado que no ibais a gritar”. Lo que no aclaró el lacayuno es si hubo o no compensación económica a los que se saltaron el compromiso de permanecer silentes. Aquí pueden ver y oír el esperpéntico momento: