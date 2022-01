(Video) Una joven de 14 años publicó un video titulado «la historia de mi vacuna» 5 días antes de fallecer

Sarah Jessica Blattner, una niña israelí-estadounidense de 14 años con una condición de salud subyacente, murió mientras dormía el 12 de octubre, según se informa, de un ataque cardíaco. Sarah había recibido una dosis de la vacuna de Pfizer cinco meses antes. Sus padres decidieron finalmente hablar tres meses después de su muerte e instaron al público a no vacunar a sus hijos. En su caso, dicen, fue «un gran error».

A Blattner le diagnosticaron cáncer cuando tenía nueve meses. Ella sobrevivió y ha vivido sin cáncer durante 11 años, según una publicación suya en Twitter en 2020.

Según una publicación más reciente en Facebook, a 5 de enero de 2022, la madre de Blattner, Ilana, compartió que necesitaban darle la vacuna COVID porque estaba en riesgo debido a su condición de salud subyacente. “Para nosotros era importante ponerle la vacuna debido a la baja capacidad pulmonar debido a la escoliosis (curvatura espinal) que se desarrolló desde una edad temprana (debido a una enfermedad oncológica que padecía hasta los dos años)”.

Antes de que Blattner recibiera la vacuna, se sometió a una cirugía que supuestamente mejoraría su postura. Un día después de la cirugía, pudo caminar.

Pero de repente, no podía pararse ni caminar una semana después de haber recibido la vacuna. Su médico admitió que era un fenómeno neurológico relacionado con la inyección y que pasaría. Además, unos días antes de su muerte, se quejó de los fuertes latidos de su corazón. Sus médicos asumieron que probablemente tuvo un ataque cardíaco.

Lea el extracto completo de la publicación de Facebook a continuación:

«Sarah Jessica Baltner, niña estadounidense israelí de 14,5 años, se fue a dormir el 12 de octubre y no se despertó. Esto sucedió 5 meses después de recibir una dosis de la vacuna Pfizer. El hermano Alex vive en Israel y se puso en contacto con nosotros. Ilana, madre de Alex y Sarah Jessica RIP, es ex israelí y vive en Miami. Oshri Shamir, del equipo de documentales, habló con la madre y le aporta su testimonio. Nuestro corazón está con la familia y nuestro más sentido pésame. Ilana, madre de Sarah-Jessica, de 14 años, cuenta: “A las 14.5 mi hija recibió la vacuna Pfizer para Corona. Para nosotros era importante ponerle la vacuna debido a la baja capacidad pulmonar debido a la escoliosis (curvatura de la columna) que se desarrolló desde una edad temprana (debido a una enfermedad oncológica que padecía hasta los dos años).Diez días antes de la vacunación se sometió a una cirugía que supuestamente mejoraría su reposapiernas y su postura. Es importante entender que inmediatamente después de la misma cirugía ella fue y todo salió bien. Una semana después de la vacuna, de repente no podía pararse ni caminar y los médicos que la probaron dijeron que era un fenómeno neurológico relacionado con la vacuna y que pasaría. Y, sin embargo, trabajó y se recuperó muy bien en dos meses. El 12 de octubre regresó de la escuela, yo estaba de compras con ella y se fue a dormir. A las 4 de la mañana entré a su habitación, no podía conciliar el sueño, así que la cubrí con una manta y me quedé con ella hasta que se durmió. A las 8:30 am entré a su habitación y ya no estaba viva. Solo entonces recordé que hace unos días se quejaba de latidos fuertes y pensé que probablemente estaba estresada por la escuela. No pensé ni por un momento que hubiera un problema con su corazón. Nunca lo hubo. Los médicos dijeron que probablemente tuvo un ataque cardíaco o algo eléctrico en su corazón. No estuvimos de acuerdo con la apertura posterior a la muerte.14 y 9 meses estaba en su muerte. Una chica hermosa y talentosa, tenía un canal de YouTube y Tik Tok e Instagram. Cinco días antes de morir, grabó un video de ella contando su “historia inmunológica”. Estoy seguro de que este no es un caso y por eso también es importante para mí escuchar su historia. No quiero que sea por nada, no quiero que le pase a otros niños. Este material no debe administrarse a los niños de ninguna manera. Esto es simplemente un error. Por favor, escúchame la historia de mi hija y la mía. Por favor»

El padre de Blattner comentó sobre el video que hizo cinco días antes de morir y aconsejó que no se vacunara a nadie menor de 24 años.

“Ella era nuestro hermoso ángel. Lleno de ambición, empuje, pasión y amor. Su vida estaba por delante… el dolor es insoportable. Asegúrate de no vacunar a nadie menor de 24 años. No hay ventaja médica y, en nuestro caso, pérdida total …… ”

Comparte este artículo