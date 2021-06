(VIDEOS) Se repite el guión: Un islamista asesina con un cuchillo a tres personas y hiere a otras cinco en Alemania y las autoridades dicen que tenía problemas mentales

En muchos países europeos, las autoridades tienen instrucciones de callar, ocultar, minimizar los delitos cometidos por islamistas. Proteger a sus nacionales ha pasado a ser una preocupación menor para países que protegen antes a los terroristas.

Este juego masoquista lo hace posible la connivencia de los líderes europeos con el proyecto mundialista que defiende fanáticamente Angela Merkel. Ayer hubo un nuevo apuñalamiento en Alemania con el resultado de varias personas muertas. Nada más conocer los hechos supimos que ayer que las autoridades germanas terminarían atenuando la responsabilidad criminal del asesino con supuestos problemas mentales. Dicho y hecho.

La más que presunta vinculación del atacante con el islamismo yihadista se convierte en una cuestión accesoria que ni siquiera se menciona. En cambio se engaña a la población indicándole, por boca de la policía, que el asesino «tenía problemas mentales». Semejante patrón ya es habitual en Europa. en muchos países europeos, cualquier mención a los vínculos entre el islamismo y la violencia se han eliminado ya completamente. Cuando un islamista perpetra un ataque con cuchillo y grita «Alá Akbar» («Alá es el más grande»), el mensaje oficial que se publica, incluso antes de que se inicie cualquier investigación, declara invariablemente que lo sucedido «no tiene nada que ver con el islam» y no tiene «carácter terrorista». Nos preguntamos por qué las consecuencias de ciertas psicopatías son siempre criminales cuando el psicópata pertenece a un determinado credo y no a otros. ¿Por qué los cristianos con problemas mentales, o los budistas, no sienten el irrefrenable deseo de matar, que en cambio sí tienen estos “perturbados” representantes de la “religión de la paz”? ¿Por qué a los criminales de otras confesiones no se les concede el mismo atenuante? ¿Por qué no se nos ofrecen datos acerca del asesino de ayer más allá de sus “problemas mentales”?

Los líderes europeos no van a reconocer en ningún momento que su política ha sido desastrosa y que la multiculturalidad, lejos de fortalecer y enriquecer a las sociedades que la padecen, ha sido una fuente histórica de fragmentación social y conflicto, con lo que es inevitable que la escalada de crímenes siga creciendo y que las autoridades y los medios afines sigan ocultándolos, cada vez con mayor eficacia. Los líderes europeos están demostrando ser los peores enemigos de su pueblo, como ha quedado acreditado una vez más tras este último ataque criminal contra víctimas elegidas de forma aleatoria y donde la más que presunta vinculación al islamismo yihadista del atacante se convierte en una cuestión accesoria que ni siquiera se menciona. Solo que tenía problemas mentales.

El islamismo radical es fuerte porque los dirigentes europeos han puesto en marcha una propaganda única en la historia de la humanidad para crear en los europeos un sentimiento permanente de culpabilidad, un odio de su propia identidad que algunos llaman etnomasoquismo, una verdadera enfermedad mental colectiva que nos está llevando a un suicidio masivo.

La amenaza que pesa hoy sobre Europa es grave. La presencia del islamismo radical en el viejo continente es reveladora de su decadencia. Las décadas futuras serán duras. Muchos pueblos europeos, pueblos hoy arrodillados, rebaños dóciles prometidos al matadero, prefieren la sumisión a sus verdugos antes que el esfuerzo de la lucha. Entre el deshonor y la guerra, eligen el deshonor, y tendrán la guerra. Y de propina, el deshonor.

Al menos tres muertos y cinco heridos

Al menos tres personas han muerto y otras cinco han resultado heridas en un ataque con cuchillo en el centro de la ciudad de Wuerzburgo, en el estado de Baviera (sur del país), según la Policía alemana. El asesino es un islamista de 24 años de origen somalí. Los medios oficiales alemanes han ocultado este dato.

Las fuerzas de seguridad han informado de que un sospechoso ha sido arrestado y no hay indicios de que exista un segundo agresor. “No hay peligro para la población”, ha asegurado la Policía de la región de Baja Franconia en su cuenta de Twitter. El presunto atacante ha sido arrestado tras ser alcanzado por una bala policial, aunque su vida no corre peligro, han precisado las fuerzas de seguridad, que han detallado que el sospechoso es un hombre de 24 años procedente de Somalia que había estado viviendo en Wuerzburgo.

Según las primeras informaciones, el hombre atacó a los transeúntes cerca de la plaza Barbarossa, en el centro de la ciudad bávara, tras lo que la Policía habría recibido una llamada de emergencia a las 17.00 horas. Tras el aviso del incidente, algunas partes del centro de la ciudad han sido acordonadas por la tarde y se ha desplegado una gran cantidad de efectivos.

Ante las publicaciones en Internet de algunos usuarios en las que aparecían un grupo de transeúntes intentando rodear a un hombre armado con un cuchillo antes de que llegara la Policía, la institución ha pedido a los ciudadanos que dejen de publicar imágenes y vídeos.

A las autoridades germanas les ha faltado tiempo para anunciar que el autor del ataque con cuchillo registrado era de nacionalidad somalí y se encontraba en tratamiento psiquiátrico. También que había cometido varios delitos en el pasado, ninguno que apuntase a una motivación islamista, según la policía.