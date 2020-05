¿Viejos? ¿Ancianos? Mejor personas mayores

Luis Fernández López.- Tengo muchas dudas al comenzar estas reflexiones. No sé si debo encasillarme como sustantivo «Hombre», que significa (según el Diccionario de la Lengua española, 2014), ser animado racional, varón o mujer. Mejor introduciré el concepto de «Persona» (Individuo de la especie humana, tanto hombre como mujer). Es importante, ya que evita aclarar el sinónimo de «Masculino o Femenino». Prefiero quedarme con «Persona» y viene a cuento porque me considero una Persona Mayor, no vieja, no anciana y no senecta. Lo digo como representante de una generación que sobrepasa los 80 años. Entonces, ¿donde encasillarnos a los que piensan por nosotros? Ya no somos válidos y por tanto ¿prescindibles? Un político argentino ¡prohibió! a los mayores de 70 años salir a la calle. Los jueces lo rechazaron.

Lo anterior nos permite aunque haga más de 40 años, recordar la conferencia del Dr. Fleming Kieler (Simposio sobre la Eutanasia año 1977, Colegio de Médicos de Madrid, 1977). «La Eutanasia implica un proceso de “muerte natural”. Un acto médico que carezca de esta condición es simplemente un asesinato o un homicidio, no un acto de Eutanasia». Y continúa: «la eutanasia podría llegar a ser un acto basado, no en la voluntad del paciente, ni en una decisión de la Comunidad, en virtud de la cual un determinado individuo no debe continuar viviendo». Esta filosofía pudo encajar perfectamente en la grave situación que estamos viviendo. Lanzó esta advertencia: «La eutanasia, en manos del poder político, es el aspecto más tenebroso que podamos imaginar y es un motivo para que insistamos en cuán importante es mantener el acto médico independiente de la voluntad de los políticos».

Hubo un momento, durante la fase más aguda, de utilizar los fríos adjetivos de «prescindible y no prescindible». No creo que esté justificado, aunque haya sido durante los más duro de la Pandemia, dando la sensación de aplicar «Medicina de Guerra». Se desprende por las noticias que no estábamos preparados. ¿Por qué a una persona de 60-70 años se la encasilla en este grupo? La edad no me vale, dado que muchísimos están en plena actividad con todos sus potenciales perfectos y en plena actividad profesional. Los hechos están a la vista y son conocidos.

¿Se debe prescindir de los que hemos pasado los 80 y estamos acercándonos a los 90, con buen estado físico y mental? Según la perspectiva de los estudios científicos, en un futuro no muy lejano la edad, se calcula en torno que podrá llegarse así a los cien años e incluso más. ¿Qué se debería hacer con ellos? Como urólogo, con 60 años de ejercicio, he visto bastantes pacientes que superaban los 70 años y últimamente incluso los 85-90, me llaman la atención su buen estado general, mentes despejadas, lo fluido de su conversación, optimistas, pensando en futuro, algunos todavía al frente de sus empresas, con unas conclusiones muy coherentes e integrados en la sociedad que les ha tocado vivir.

En los EE.UU., a los jueces federales, ¿los jubila la enfermedad? Se piensa que con la mente lúcida, están capacitados para emitir sentencias. Estoy leyenda a Vargas Llosa, que tiene 84 años, ¿es prescindible?

La masacre de los ancianos, especialmente en las residencias, ha sido trágica. Los motivos parecen ser el covid-19, además de la edad, la atención y patología coadyuvante. En algunas, la falta de medios fue el caldo de cultivo para tal cantidad. Lo patético, en muchos casos, es la soledad de la muerte y el triste hallazgo de cadáveres en la cama.

Estoy convencido que con los medios y cuidados adecuados, asistencia sanitaria, etc., estas cifras no existirían. De hecho pacientes muy mayores, atendidos en hospitales, han salido adelante. Sorprende la elevada cifra de sanitarios fallecidos, eran autentica primera línea en esta batalla. Se deduce la ausencia de medios de protección.

Son numerosos y válidos los juicios emitidos por virólogos, epidemiólogos, estadísticos, políticos, etc. Sin embargo, médicos con experiencia a «pie de enfermo», ¿cuántos han sido consultados? Me refiero a la ausencia de opiniones, emitidas por los que conocen bien a las «personas mayores», auténticos expertos en este tipo de pacientes: los geriatras.

El profesor Carlo Vergani, recientemente fallecido por covid-19, considerado el médico y defensor de los ancianos, destaca una frase definitoria: «Demasiados hoy no viven, sino que sobreviven frágiles y olvidados». Creó el concepto de «nueva longevidad». Pensaba que la vejez «es el umbral de una nueva aventura» (A.G.Fuentes). Citaré al Dr. García Fernández, jubilado hace años, que ejerció en Madrid. Uno de los iniciadores de la especialidad, médico con conocimientos profundos de la Medicina y Geriatría y con un carisma especial para los mayores.

Debemos prepararnos para la «ancianidad», aunque prefiero «personas mayores» a nivel individual, familiar y gubernamental.

Individual. Me quedo con la generación, trabajadora, humilde, la que con sus sacrificios levantó a nuestro País. Con su esfuerzo permitió que los hijos, adquirieran, cultura, fuesen buenos profesionales en sus disciplinas y sobretodo, lograron la España actual. ¿Se puede prescindir de la llamada «Generación de la Postguerra»? Seguro que no tienen la enfermedad de la soledad.

La familia: Es el eje fundamental de una nación. Si falla, indica que la ciudadanía está enferma. La «persona mayor» es la que da paz, sosiego, tranquilidad y por su experiencia tiene sentido de lo justo, atemperando las discrepancias. Pero existe un fallo: en la actualidad hay demasiados mayores en residencias. Por muy buenas que sean, carecen del calor del hogar. La mayoría de los ingresados, emanan un hálito de tristeza y melancolía. Todo esto es consecuencia de sociedad actual.

Gobierno: Tiene la obligación de dictar leyes para cuidado y protección de las personas mayores en el más amplio espectro, desde el punto de vista de protección social, médica, ayuda a las familias que los cuidan y que no se repita la ocurrencia de «recuperables y no recuperables». Cuanto más «abuelos» haya en las familias, mejor ahormada estará la sociedad. Iniciar o mejorar programas de aprovechamiento de las personas mayores «útiles». La sabiduría de sus consejos, aportan beneficios que deben ser aprovechados por el conjunto de la Nación. En EE.UU. hubo una época que familias, trabajando el matrimonio, adoptaban «abuelos», bajo ciertas condiciones sanitarias previas. Se constató la mejoría de los hijos en varios ámbitos, especialmente en el psicológico.

Se debe fomentar el diálogo entre las generaciones, insisten los geriatras. La OMS, en su «Informe sobre el envejecimiento y la salud», destaca los significativos aportes que las personas mayores hacen a la sociedad. Psiquiatras enfatizan que las personas mayores habladoras, y que profesan la amistad, tienen mejor estado general ya que conversar mucho forma parte de la longevidad, pudiendo ser uno de los motivos de la longevidad mediterránea. Un proverbio Irlandés dice: «nunca te nunca te lamentes que te estás haciendo viejo, porque a muchos se les ha negado este privilegio.»

* Luis Fernández López es urólogo