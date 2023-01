Villacís da la puntilla a Cs: pide “libertad” para que los candidatos del 28M elijan si concurren con el PP

Tras unas convulsas primarias que pretendían contener el hundimiento definitivo, el barco de Cs continúa haciendo aguas. Uno de los pocos valores en alza del partido, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reclamado este viernes dar «libertad» a los candidatos autonómicos y municipales de Ciudadanos para decidir con qué siglas concurrir a las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Esto permitiría a los candidatos de Cs, elegir si acuden a los comicios con las siglas naranjas, con las de una nueva plataforma, o con las del PP.

En un vídeo subido a su cuenta de Instagram, Villacís defiende que «siendo realista» y «en la situación» que atraviesa su partido, esta iniciativa es la mejor forma de defender el «espacio de centro liberal» en España. «Hablo con muchísimos compañeros que conocen a la perfección sus pueblos, sus ciudades, compañeros que entienden que hay mejores maneras de defender el espacio de centro liberal dentro de sus espacios», prosigue. Según Villacís, todos en Cs deberían estar ahora mismo «preocupados por salvar el centro político» y para ello recomienda «escuchar a la gente que conoce bien su ciudad o su pueblo».

Este viernes, El País informa de que la vicealcaldesa ha planteado en dos ocasiones a la dirección de Cs la posibilidad de marcharse al PP. La última de ellas, hace tan solo 10 días, coincidiendo con las primarias celebradas en su formación. Según avanza este diario, la idea de Villacís sería formar «una corriente interna» dentro del partido de Alberto Núñez Feijóo, incorporando algunos de los 11 ediles naranjas en las listas de los populares en Madrid.

Sin embargo, como recoge El Mundo, desde Génova, descartan categóricamente esta posibilidad. «En el PP no hay corrientes. Esto no es una coalición, es un partido de Gobierno», han señalado fuentes populares al citado medio. No obstante, conscientes de la valía política de Villacís, en el equipo de Feijóo abren la puerta a su incorporación. Eso sí, sin condiciones.