Villacís estará en la ista alternativa a la candidatura de Edmundo Bal

La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora general de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado este jueves que no encabezará una lista alternativa a la candidatura del portavoz adjunto nacional de Cs, Edmundo Bal, aunque ha adelantado que formará parte de la misma “de una u otra manera”.

Así lo ha subrayado a preguntas de los periodistas acerca de la inclusión de su ‘número 2’ en el Consistorio madrileño, Santiago Saura, en la lista que Edmundo Bal presentará a las primarias de su partido para liderar la formación nacional, en las que como ya hizo el pasado martes, se ha vuelto a desmarcar de la estrategia de Bal, que considera más próxima a los postulados de Pedro Sánchez.

“No voy a encabezar la lista, pero las declaraciones no son equidistantes; he dicho lo que pienso, y lo que tengo es respeto por mis compañeros que entienden nuestra línea política de otra manera aunque no la comparta”, ha dicho, en referencia al apoyo de su partido a la ley solo sí es sí o a la fotografía de una de sus diputadas con partidos como EH Bildu y la CUP para rechazar la “violencia política” contra la ministra de Igualdad, Irene Montero.