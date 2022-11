Violadores excarcelados y una avalancha de recursos: los efectos de la ley de Irene Montero

La ley del solo sí es sí, considerada uno de los proyectos estrella del Ministerio de Igualdad, ya ha facilitado la rebaja de al menos nueve condenas de abusos sexuales con tres excarcelaciones directas de agresores sexuales que ya están en la calle gracias a Irene Montero. Además, los tribunales esperan que se produzca un efecto llamada con decenas de peticiones de revisión de las condenas durante los próximos meses.

El motivo es que la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual, pero también trajo una reducción en las horquillas de algunas penas en sus tramos mínimos. Esto ha llevado a que las defensas de los agresores sexuales soliciten la revisión de sus condenas. Y, tal y como advirtió el CGPJ, el propio Código Penal indica que «tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo».

La consecuencia es que por el momento los tribunales ya han rebajado al menos ocho condenas de abusos sexuales. Entre los casos que han trascendido hasta el momento constan cuatro en la Comunidad de Madrid, dos en Baleares, una en Murcia, una en Galicia y otra en Andalucía.

Tres agresores sexuales excarcelados

A raíz de la ley impulsada por Igualdad, la Audiencia Provincial de Baleares ha ordenado la excarcelación inmediata de dos presos que cumplían una pena de tres años de prisión por dos agresiones sexuales sin penetración tras revisar los dos casos.

En la Audiencia Provincial de Orense han revisado una condena de 3 años y 6 meses de cárcel impuesta al autor de un delito intentado de agresión sexual con acceso carnal con una pena que se extinguiría el 12 de febrero de 2023. Tras la revisión, ha rebajado la pena a dos años y medio de prisión y ha acordado su puesta en libertad.

Revisiones en Madrid

En los tribunales de Madrid se han revisado cuatro sentencias, a cuyas resoluciones ha tenido acceso Europa Press, en las que finalmente han rebajado la pena de prisión a los condenados. En uno de los casos, se rebajó en hasta cinco años la pena impuesta antes de la ley. En los otros tres se rebajaron en dos años las penas a los condenados.

Fuentes jurídicas han precisado que la Audiencia Provincial de Madrid se enfrenta a decenas de revisiones de condena. Por ello, los presidentes de sus quince secciones penales han acordado reunirse el próximo 25 de noviembre para «unificar criterio».

Revisiones en Murcia y Andalucía

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia también ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial que condenaba a un acusado por una tentativa de agresión sexual a una mujer en julio de 2020, en el jardín de la Alameda, cerca del Malecón, junto a la Autovía A-30 de Murcia.

El tribunal murciano, sin embargo, ha modificado la pena impuesta porque resulta «más favorable» para el reo aplicar la ley del solo sí es sí. Así las cosas, ha rebajado la pena de 4 años y 6 meses a 3 años y un día de prisión.

La Audiencia Provincial de Granada condenó en su momento a 13 años y medio de prisión a un hombre que agredió sexualmente su exmujer en la casa cuyo uso compartían, aunque cada uno en una planta. El condenado, utilizando un cuchillo, obligó a la que fuera su mujer a mantener relaciones sexuales. Sin embargo, el TSJA ha rebajado la pena a once años de cárcel.

Recurso hasta el Supremo

Cabe recordar que las revisiones efectuadas por los jueces y tribunales son susceptibles de recurso y que podrían llegar hasta el Tribunal Supremo (TS), la sede judicial llamada a fijar jurisprudencia.

Es el caso del auto dictado el pasado 7 de noviembre por la sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid, donde el Supremo confirmó la sentencia que condenó a un hombre que abusó de una menor de 16 años. Finalmente, ha pasado de los 8 a los 6 años de cárcel, aunque los magistrados subrayan que es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Penal del TS.

Del mismo modo, otros tribunales han revisado las sentencias pero no han modificado las penas. Es el caso de la Audiencia Provincial de La Rioja se han revisado ya 54 sentencias pero hasta el momento ninguna ha sido modificada. En la Audiencia Provincial Cantabria se han recibido dos peticiones de revisión, pero no están resueltas todavía. En otras comunidades, como Valencia, Extremadura o Galicia, por ahora no consta ninguna revisión, de acuerdo con las fuentes consultadas.