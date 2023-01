Vocales del CGPJ desnudan el asalto del Gobierno de Sánchez a la justicia ante las instituciones europeas

Un grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha remitido una carta al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders y a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, denunciando detalladamente el asalto del Gobierno de Pedro Sánchez a la justicia española.

El escrito está firmado por los 5 vocales conservadores José María Macías, Ángeles Carmona, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez y Carmen Llombart. Dichos vocales apuntan que su objetivo es complementar las preguntas sobre el Estado de Derecho de 2023 en España ante la Comisión Europea, ya que las citadas preguntas no fueron sometidas a deliberación en el Pleno del CGPJ y sólo fueron asumidas por 6 de los 18 vocales del Gobierno de los jueces.

La misiva de 5 páginas, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, denuncia los hitos principales del asalto judicial del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos durante la legislatura.

Esta Ley está perjudicando gravemente el funcionamiento regular de algunos tribunales, como el Tribunal Supremo , cuyos efectivos no se pueden reponer, y también está produciendo unos efectos intensamente nocivos en algunas jurisdicciones, como la militar, la totalidad de cuyos nombramientos, cualquiera que sea su grado, se ve afectada por la limitación de competencias.

La limitación de competencias del CGPJ pese a que su mandato se encuentra prorrogado, debilita de manera considerable la independencia del poder judicial en España desde la perspectiva de los estándares europeos de Estado de derecho. Ese debilitamiento se ha hecho más evidente con las modificaciones sucesivas que se han producido durante el año 2022 en relación con los magistrados del Tribunal Constitucional: al CGPJ le corresponde designar, cada 9 años, a 2 de los magistrados del Tribunal Constitucional, designación que, conforme a la Constitución Española, es simultánea a la de los 2 magistrados que corresponde al gobierno. La Ley Orgánica 4/2021 impidió que el CGPJ pudiera hacer ese nombramiento y no se advirtió que, con ello, se limitaba también al gobierno al ser una exigencia constitucional el nombramiento simultáneo. Ello ha motivado que durante el año 2022 se haya modificado otra vez la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el CGPJ recupere esa precisa competencia. Con ello se ha evidenciado una modulación de las competencias del CGPJ a la conveniencia del gobierno. Si se prescinde de ello, resulta incomprensible que se considere irrenunciable el nombramiento de los magistrados de un alto tribunal, como el Tribunal Constitucional, y no las de otro alto tribunal, como el Tribunal Supremo.

El debilitamiento de la independencia del poder judicial desde la perspectiva de los estándares europeos de Estado de Derecho que deriva de la anterior situación es grave y evidente. No se ha proporcionado ni por el gobierno ni por el legislativo una explicación razonable de las razones por las que un CGPJ cuyo mandato está prorrogado no puede ejercer las funciones propias de un órgano con mandato prorrogado. Ello obliga a entender que la razón por la que se ha debilitado la independencia del poder judicial en España, mermando las competencias de su órgano de gobierno, no guarda relación con la situación de prórroga del mandato del CGPJ, sino que se utiliza como fórmula de presión en el debate entre partidos políticos, aunque sea a costa de las exigencias del Estado de derecho.