Vocales del CGPJ pasan a la ofensiva: exigen recuperar su poder para nombar los cargos y desbloquear la Justicia

El grupo de nueve vocales del Poder Judicial que no acepta por ahora las presiones del Gobierno exigirá una vía para salir de la actual situación. Una vía que demuestra que quien de verdad ha bloqueado la Justicia es el propio Gobierno al reformar la legislación para impedir a un CGPJ en funciones —como el actual— mantener sus competencias para renovar los cargos necesarios para el funcionamiento de la Justicia y de los tribunales. Así, ese grupo de vocales del CGPJ exigirá al Gobierno recuperar su poder para nombrar cargos y desbloquear el sistema judicial. Traducido: pedirá anular la reforma de Pedro Sánchez inyectada para presionarles con el bloqueo judicial.

Pedro Sánchez no cuenta por el momento con los apoyos necesarios para materializar su asalto al Tribunal Constitucional. Pese a haber retorcido las leyes para lograr imponer una renovación teledirigida de magistrados en el TC que le otorgue el control del organismo, hoy por hoy, nueve de los vocales del Poder Judicial que deben aceptar en última instancia la maniobra del PSOE no están por la labor. Y esos nueve juristas garantizan un bloque que puede impedir la estrategia socialista dirigida a amoldar el Constitucional a las exigencias de ERC y Bildu.

La maniobra del Gobierno de Sánchez y Belarra era sencilla: un tercio de los doce magistrados del TC debían renovarse en estos instantes: cuatro magistrados. Ese tercio es mixto: está compuesto por dos magistrados que debe impulsar el Gobierno y otros dos que debe avalar el Consejo General del Poder Judicial. Pero se deben elegir los cuatro en un mismo pacto, en un mismo acto.

Para ello, los dos magistrados que corresponden al Poder Judicial, deben contar con respaldo expreso en el pleno de este jueves. Y ese consenso mínimo no existe en estos instantes: al menos nueve vocales del Poder Judicial no están por la labor de prestarse a una maniobra teledirigida por el Gobierno. El motivo es igualmente simple: porque no aceptarán un pacto pensado exclusivamente para permitir el nombramiento de los otros dos magistrados que designa el Gobierno. Y es que con esos dos nombramientos elegidos por el equipo de Pedro Sánchez, la izquierda pasaría a controlar el TC y poder dar gusto a las maniobras separatistas de ERC y Bildu para desnaturalizar la interpretación de la Carta Magna. La clave de la presión de Sánchez se basa en culpar a los vocales no afines a sus intereses partidistas de estar provocando un bloqueo.

Relacionado



Pero esos vocales se han cansado ya de las acusaciones y han decidido devolver la pelota a Sánchez. Porque fue el Gobierno socialista el que dejó sin funciones de renovación de los cargos judiciales al actual CGPJ en funciones. Lo hizo, precisamente, para provocar el bloqueo de la Justicia e incrementar la presión sobre los vocales no afines al PSOE.

La mecánica de coacción, de hecho, se hizo completamente obscena cuando el mismo Gobierno de Pedro Sánchez volvió a reformar por segunda vez esa misma ley con el objetivo de permitir sólo un acto de renovación de cargos a un Poder Judicial en funciones: justo el de los magistrados que Sánchez quiere cambiar para controlar el Tribunal Constitucional.

Por eso, los mencionados vocales trasladan ahora un mensaje al Gobierno: devuelva la redacción de la norma a su estado original y permita que un CGPJ en funciones cumpla con sus funciones. Y el problema se habrá arreglado.

Hay que recordar que la renovación de ese polémico tercio del Constitucional se ha convertido en un festival de presiones gubernamentales. Hace ya meses que el presidente del Gobierno se refirió a las intenciones del Ejecutivo de abordar la renovación del Tribunal Constitucional en una maniobra que le diera el control de la institución.

Ese plan de asalto contó, efectivamente, con esa reforma legal ad hoc para permitir que el CGPJ pudiera hacer sólo los nombramientos del TC buscados por Sánchez, pese a estar en funciones. Y pese a haber sido el propio Gobierno el que legisló previamente la imposibilidad de hacer nombramientos estando en funciones.

El CGPJ se reúne este 8 de septiembre para debatir sus dos nuevos nombres en el Constitucional, pero el profundo malestar que ha creado en la institución la serie de maniobras del Gobierno ha inclinado las voluntades mayoritarias hacia la imposibilidad de un consenso para el nombramiento de los cargos de renovación del TC.