VOX a los disidentes venezolanos: ‘No estáis solos’

[embedded content]

El Grupo Parlamentario VOX ha organizado este viernes el Foro ‘Habla Venezuela’, para dar voz a las víctimas de la represión chavista en el Congreso de los Diputados.

“La batalla por la libertad también se juega al otro lado del Atlántico. Si hay una lección que podemos aprender de vosotros es la de la valentía. Queremos darles voz a todos los venezolanos valientes que están luchando por la libertad”, ha comenzado diciendo el portavoz de VOX, Iván Espinosa de los Monteros.

Asimismo, el portavoz ha mandado un mensaje de ánimo y de apoyo al pueblo venezolano: “Durante muchísimos años hay personas que han preferido callar. Nosotros estamos aquí para deciros que no estáis solos y que lucharemos a vuestro lado. Queremos que hoy se escuche vuestra voz digna, firme y patriótica. Una voz que hoy grita libertad”, ha

asegurado.

Por su parte, el eurodiputado de VOX, Hermann Tertsch ha remarcado que es el momento de hacer frente al Foro de Sao Paulo. “Si fuéramos capaces de ayudar en Occidente para que algo pase en Cuba, pasaría también en otros sitios. Ellos lo saben y por eso están generando distracciones, con ayuda de los medios de comunicación, que se han convertido en los principales aliados del Foro de Sao Paulo. La clave está ahí. Es el mecanismo perfecto para generar esa multinacional criminal que funciona realmente bien con un absoluto descaro y comprando voluntades en todas partes”, ha asegurado.

A lo largo del debate, los diferentes ponentes han opinado sobre la situación de Venezuela y los problemas que causaron la llegada de Hugo Chávez al poder y la continuidad de su régimen con Nicolás Maduro.

“No es un Gobierno. No es un régimen. Es un conglomerado criminal”, ha comentado la abogada penalista, Tamara Suju. Los representantes han coincidido en que Venezuela es el “patio trasero del narcotráfico y del terrorismo” y han pedido a VOX que insista a la hora de exigir nuevas sanciones para el régimen chavista. “Lo que está ocurriendo hoy en Venezuela puede ocurrir también a los españoles, lo estamos viendo”, ha señalado Humberto Calderón .

Por su parte, María Corina Machado ha querido enviar un mensaje de esperanza a todos los venezolanos. “Estamos ante una oportunidad histórica. Es el momento de retomar una etapa ofensiva y convocar a los venezolanos a una gran movilización que sea una demostración para nosotros mismos y para el mundo de que estamos dispuestos a luchar, dispuestos a asumir todos los riesgos”, ha asegurado.

Pedro Luis Pedrosa, oficial retirado de la Armada Venezolana ha asegurado: “La izquierda siempre intenta destruir el país. Pero cuando gana, lo logra”.

En esta línea, la escritora Zoe Valdés ha insistido en que el siguiente país que puede sufrir lo mismo que Cuba o Venezuela es España: “Y vamos a estar aquí”, ha aseverado.

Durante la mesa de debate también se han escuchado testimonios desgarradores de dos víctimas del régimen chavista. “¿Qué es la libertad? Elegir sobre nuestro destino. Gran responsabilidad. No todos respetan la libertad, ese es el problema. Y es por ello que la libertad, por más que esté en la Constitución o en los acuerdos internacionales no es un hecho, a menos que la defiendas todos los días. Defenderla a veces cuesta. Y cuesta caro”, ha asegurado Lorent Saleh.

Israel Cañizales, padre de Armando Cañizales, violinista asesinado con 18 años de edad, también ha querido compartir su testimonio tras haber tenido que huir del país porque intentaron secuestrar también a su hijo mayor el día antes del entierro de Armando. “A mi hijo me lo mataron. Y me lo mató el Gobierno venezolano. No es una estadística más. Es una persona, un muchacho que comenzó a ser hombre y que empezó a entender la responsabilidad que tenía como ciudadano a la hora de reclamar lo que él consideraba como necesario”, ha asegurado.