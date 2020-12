Vox acusa al Gobierno de “pactar con Bildu e intentar blanquear a ETA” por los Presupuestos

La oposición (PP, Cs y Vox) ha criticado duramente el proyecto de Presuùestos para 2021 porque se basa en supuestos irreales y no servirá para afrontar las consecuencias de la pandemia, según han apuntado durante la primera jornada del debate de enmiendas en el Pleno del Congreso.

El diputado por Vox, Iván Espinosa de los Monteros, está convencido de los perjudiciales que resultarán las cuentas para 2021 que este lunes han empezado su debate en el Congreso de los Diputados: «No hay ninguna duda, estos Presupuestos van a hacer mucho daño a España y cuando gobernemos nos costará mucho revertir el daño causado».

Por eso, ha dicho: «En Vox lo tenemos claro y no cambiamos de criterio. No hay nada que negociar con este Gobierno, con Pedro Sánchez, nada, porque esto no es un Gobierno sensato y no vamos a acordar nada con los que pactan con Bildu e intentan blanquear su pertenencia a ETA». «No se puede ir por la mañana a un homenaje a un exministro asesinado por ETA y por la tarde llegar a acuerdos con los que le mataron», ha subrayado.

Ha explicado que cuando dentro de unos años se analice la Historia Económica de España, «con total seguridad» los Presupuestos Generales del Estado de 2021 «aparecerán como el origen de la ruina que sufrieron los españoles». Ha señalado igualmente que tiene «confianza en los españoles» por lo que «más pronto que tarde podremos corregir este desastre».

Espinosa de los Monteros ha lamentado que en el título primero de estos Presupuestos ya marca la dirección cuando dice que «la totalidad de ingresos y gastos del sector público estatal refleja con una claridad meridiana el despropósito de unas cuentas públicas que son las más desequilibradas de nuestra historia con la bonita cifra de 81.000 millones de euros de déficit».

Recuerda que esto «nos obligará a endeudarnos aún más», pero es que, ha señalado, «este déficit será aún peor de lo previsto por el Gobierno ya que los Presupuestos están elaborados con un cuadro macroeconómico absolutamente irreal». Y todo, además, con «una tasa de paro absolutamente inaceptable» y «en medio de una parálisis reformista».

El portavoz de Vox ha destacado que esto se presentan en el momento de mayor incentidumbre económica desde la Guerra Civil: «Hemos sido sin duda el país que más empleo ha destruido de toda Europa, también el que más empresas ha avocado al cierre, pero la crisis no ha concluido todavía porque más de 600.000 trabajadores viven en la angustia de saber si el ERTE de hoy se cobvertirá en un ERE mañana».

«Son unos Presupuestos completamente alejados de la realidad que están viviendo los españoles», apuntado al tiempo que ha insistido en que mal no irá si en lugar de ayudar a los que general empleo, «atacamos a los que tienen que ser el motor de la resuperación».

«El peor Gobierno posible en el peor momento posible ha elaborado, lógicamente, los peores Presupuestos posibles», ha señalado, para concluir: «Por eso, Vox presentó una enmienda a la totalidad a estos Presupuestos de la ruina».

PP: «Mentira»

Por su parte, el diputado del PP Víctor Píriz ha cargado contra el Presupuesto al considerar «mentira» tanto las previsiones de crecimiento como de ingresos, y ha acusado al Ejecutivo de subir los impuestos a las clases medias y de dedicar los fondos europeos para gasto «improductivo» que implicarán nuevos ajustes en el futuro.

Píriz defiende que las más de 1.500 enmiendas de su grupo pretenden oponer en modelo «frankestein» del Gobierno a uno que se basa en la «optimización» de la Administración pública y la cohesión territorial.

Cs: «ni ERC ni Bildu estarían en la foto final»

Igualmente, la diputada de Ciudadanos María Muñoz ha reiterado que Ciudadanos votará en contra de los Presupuestos porque no son los que necesita España, ya que, de lo contrario, «ni ERC ni Bildu estarían en la foto final», y ha reprochado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que solo haya aceptado una enmienda de Ciudadanos y le ha recordado que lo importante «era el qué no el con quién».

«Deberían haber sido los presupuestos de la salvación nacional, la respuesta de Estado ante la peor crisis que recordamos, sin embargo, las cuentas nacen obsoletas, con datos macro desfasados y con ingresos irreales», ha puntualizado, tras criticar «la postal navideña socialista frente a Bildu y ERC, y reiterar que el Gobierno «nunca podrá decir que no tuvieron alternativa».

Muñoz ha recriminado a Bildu que se haya acordado de «todos menos de las víctimas de ETA», y ha incidido en qué «menuda vergüenza de socios… A mi me dan arcadas» después de que la diputada del grupo Mertxe Aizpurua haya asegurado que será «mucho más exigente con el Gobierno» tras su apoyo a las cuentas.

PDeCAT: No ha sido fácil

El diputado del PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, ha admitido que el acuerdo para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2021 no ha sido fácil pero que será «útil» sobretodo para los catalanes, y ha argumentado que tumbar las cuentas solo hubiera traído más inestabilidad al país.

«Nos ha parecido que era el momento de poder acordar y pactar unos presupuestos que si consideramos como entraron y como van a salir, objetivamente…son mejores de los que tenemos y si son mejores…será difícil que ninguno de nosotros miremos a nuestros votantes y conciudadanos y digamos que votamos que no por equis razones que no vienen al caso», ha puntualizado en el Pleno del Congreso.

Durante su intervención en el debate del Presupuesto y de las enmiendas que han quedado vivas tras su paso por la comisión parlamentaria, Bel ha incidido en que el PDeCAT ha «hecho lo que no es fácil en política, que es acordar. Es más cómodo mantenerse inmaculado en sus posiciones pero la utilidad de la política se mide por la utilidad de los hechos».

PSOE: reproches a JxCAT

En cambio, la diputada del PSOE Montse Mínguez ha recriminado a JxCAT -que votará en contra- que «la guerra de las banderas no paga las facturas», al tiempo que ha recordado al PP que el 94 % de las enmiendas que han registrado siguen vivas y no han sido vetadas.

Ha puntualizado al BNG que los Presupuestos contemplan una transferencia de 13.000 millones de euros a las comunidades autónomas (CCAA) para paliar el impacto de la COVID-19, después de que Néstor Rego (BNG) afeara a los diputados gallegos socialistas y de Unidas Podemos que apoyen unas cuentas que «discriminan a Galicia».

Desde Unidas Podemos, el diputado Txema Guijarro ha repasado algunas de las partidas sociales del Presupuesto para considerarlas «compromisos concretos, palpables» para apoyar las cuentas como va a hacer una «mayoría holgada» del Congreso. Guijarro ha afeado a Vox que no participara en la Comisión de Presupuestos, «no vaya a ser que el trabajo parlamentario les agote», a PP que los rechace y a Ciudadanos que exigiera la salida de otros partidos para participar en la negociación.

Por parte del PNV, la diputada Idoia Sagastizábal se ha limitado a defender las enmiendas del grupo que quedan vivas, relativas a la tasa de reposición de los empleados públicos, solucionar la temporalidad en la Administración o mejorar la gestión de las mutuas.