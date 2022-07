Vox atribuye el cese de Delgado al «malvado» plan de Sánchez para asaltar las instituciones

La dimisión de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por razones de salud ha coincidido en el tiempo con la de Adriana Lastra como número 2 del PSOE por motivos parecidos. Sin embargo, para el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, todo lo que ocurre en la esfera del presidente del Gobierno tiene un sentido.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Espinosa de los Monteros ha asegurado que «si algo hemos aprendido del mundo de Pedro Sánchez es que no hay ningún movimiento inocente». Ha afirmado que «esta renuncia no es consecuencia del enorme conflicto de interés que pesaba sobre Dolores Delgado sino que es, probablemente, un paso más en un plan exactamente igual de malvado que el que termina el día anterior».

Al portavoz parlamentario de Vox no le «extrañaría nada» que Delgado acabe en «la Fiscalía especial de memoria histórica o de memoria mal llamada democrática que es una manera de acabar con la disidencia cultural, política, intelectual y, en general, de la libertad». Piensa Espinosa de los Monteros que «es un paso más en el asalto de Sánchez a todas las instituciones y la sustitución de la fiscal general del Estado por una persona que es exactamente de la misma cuerda del PSOE, conocido por ser un activista de este partido, no deja lugar a dudas de que la intención es malísima como todo lo que hace este Gobierno».

¿Condición del PP para pactar el CGPJ?

Al portavoz parlamentario de Vox no le cabe «duda» que la dimisión de Dolores Delgado era una de las condiciones que puso el PP para retomar las negociaciones con el PSOE para renovar al Consejo General del Poder Judicial. Espinosa de los Monteros ha recordado como «hemos visto en el pasado que el PP tiene tendencia infinita a darle la mano al PSOE y los socialistas a engañar al PP».

Ha puesto de ejemplo lo que sucedió con las informaciones sobre Ayuso que acabaron «con la cúpula del partido» o con «la renovación de todas las instituciones» o la del «Tribunal de Cuentas» que lo primero que han hecho es investigar al PP y a Vox. Iván Espinosa de los Monteros ha indicado que «todas las trampas que el PSOE pone al PP el PP entra con ganas». «Es una maldad propia del bipartidismo», ha añadido.

«Creo que sería perfectamente factible que esto sea lo que el PP le pidió al PSOE. El PSOE aparentemente lo cumple porque aparentemente la cesan y entonces el PP ahora se ve incentivado para renovar el CGPJ, que sería igualmente gravísimo. Pero, en realidad no la han cesado sino que la han puesto en un puesto en el que va a hacer todavía más daño colocando en su lugar a otra persona que va a hacer exactamente mismo daño desde la Fiscalía General del Estado y todo ello en el entorno del juez Garzón que es un auténtico manipulador en la sombra», ha explicado.

«Sánchez dejará el PSOE como un solar»

El diputado de Vox también ha comentado la dimisión de Adriana Lastra como número 2 del PSOE y su posible sustitución por Patxi López ha dicho que «los movimientos dentro del PSOE, como todo, están en función del interés propio y particular de Pedro Sánchez». No cree que vayan «en el interés del PSOE y, por supuesto, nunca en el de España sino en el interés de Sánchez, que va moviendo a sus peones y los va noqueando en función de sus propios intereses».

«Sustituir a una persona con escasa formación como Adriana Lastra por otra persona con exactamente la misma escasa formación pero igual de sectaria que la anterior mostraría que Sánchez está haciendo un movimiento puramente táctico en su propio interés particular y nunca en el de su partido», ha explicado.

Espinosa de los Monteros cree que «Pedro Sánchez va a dejar el PSOE como un solar cuando se vaya, que se irá pronto y no voluntariamente sino forzado por las elecciones». Cuando eso ocurra piensa que «el PSOE pagará caro y durante bastante tiempo las temeridades que acomete su Secretario General que es, desgraciadamente, el presidente del Gobierno de España».

Las exigencias de Abascal a Feijóo

Las últimas encuestas publicadas dan como vencedor al PP y en muchos casos necesitara a Vox para poder gobernar. El presidente de Vox, Santiago Abascal, declaró recientemente que una de las exigencias que pondría al del PP, Alberto Núñez Feijóo, sería la derogación de la Ley de Memoria Democrática que Sánchez ha pactado con Bildu.

Espinosa de los Monteros ha indicado que «es correcto el término que empleó Abascal de exigir porque con el PP ya sabemos que voluntariamente no derogarían nada de lo anterior porque para ellos son debates estériles«. «No olvidemos que la Ley de Memoria mal llamada Democrática se construye sobre la Ley de Memoria Histórica de Zapatero que el PP mantuvo durante los seis años largos que estuvo en el poder sin tocar ni una coma», ha apuntado. El portavoz parlamentario de Vox cree que «si hubieran desmontado aquella ley quizá se podrían haber reencauzar ciertas cosas y hoy no estaría el PSOE construyendo un bloque más sobre el anterior sino que tendrá que haber vuelto a empezar y quizá le hubiera resultado un poco más difícil».

El diputado de Vox ha señalado que «tendremos que exigir si de alguna manera llegamos a un acuerdo con el PP porque nosotros sí tendemos la mano al PP que a su vez solo se la tiende al PSOE por lo que vemos». «Nosotros tenemos clara la prioridad que es echar a Pedro Sánchez cuanto antes» ha indicado.

Iván Espinosa de los Monteros cree, sin embargo, que hay que echarle «para algo» y no «para tomar y hacer las mismas políticas de Sánchez desde otro partido». Cree que hay que «hacer las contrarias, las buenas para España y librar una batalla cultural en paralelo a la reconstrucción económica, que es imprescindible». Piensa el diputado de Vox que «si no hay batalla cultural y recuperación de principios básicos» y «si no se desmonta toda esta estructura que ha hecho el PSOE desde 2004 es muy difícil recupera económicamente absolutamente nada». «Hay que exigir la derogación de las leyes de carácter ideológico de Sánchez y de ZP», ha remarcado.

Espinosa de los Monteros se ha referido a la jornada que, en el Congreso, ha convocado Vox, que dirigirá la diputada Carla Toscano, y para la que se ha invitado al exmarido de María Sevilla, Rafael Marcos, secuestradora de niños que acusó al padre de maltrato: «Hay delincuentes que no pagan las consecuencias. Cuando se acusa a un hombre de cosas gravísimas y luego se demuestra que es mentira, no hay consecuencias para las personas que acusan«.

El portavoz parlamentario de Vox ha instado a «endurecer las penas» y ha mencionado que, no ha mucho, «una mujer lesbiana que mató a su esposa. Contra ella no va la ley actual. Lo debatiremos hoy». «Para ella, nadie ha pedido un minuto de silencio», ha añadido.

Espinosa ha concluido señalando que «sólo en España existe esta ley», «una barbaridad que hemos asumido con una naturalidad aplastante», y ha criticado a la izquierda por «estar sólo con la mitad de las víctimas«: «Muchos países nos alaban, «qué bien ustedes, que son tan modernos», pero ni en Francia, ni en Sudáfrica, ni en Japón, ni en ningún sitio del mundo existe una ley que juzgue sólo a hombres. Es una barbaridad que hemos asumido con una naturalidad aplastante».