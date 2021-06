«VOX Barcelona se está desangrando por estos sujetos que solo nos quieren para hacer el trabajo sucio»

José María Torrente* (Remitido).- VOX Barcelona es de todo menos democrático, los coordinadores (en mi caso, ex-coordinador) estamos con las manos atadas, asfixiados sin posibilidad de tomar ninguna iniciativa, sin posibilidad de financiación alguna, sin hacer comentarios en nuestras demarcaciones, etc. como a continuación expongo.

1.- No estoy de acuerdo que los coordinadores sean elegidos a dedo en vez de ser elegidos por los componentes de su demarcación, con lo cual la gente se ve sometida a la santa voluntad de los mandamases, impidiendo que la gente pueda aspirar a prosperar por sus propios méritos.

2.- La única posibilidad de conseguir alguna pequeña financiación, es vender en las carpas de merchandising (cacharrería), cuando ellos saben que el importe del LOTE de la cacharrería la terminan pagando la gente que participa en las carpas.

3.- No hay forma humana de obtener financiación para afrontar pequeñas campañas para promocionar a nivel local imagen, afiliación, etc.

4.- Nuestra opinión ni se tiene en cuenta ni vale para nada, aquí solo vale la opinión del señor que todos sabemos y si discrepas vas al paredón.

5.- No saben lo que se llevan entre manos, la última reunión de Coordinadores, en mi opinión fue nefasta mandándonos mensajes contradictorios.

No se puede decir a una persona que se está partiendo el pecho y poniendo la cara para que se la rompan: “si muy bien, pero si llega un paracaidista quedarás relegado quién sabe a dónde”. O “tienes que relacionarte con los medios” y “por otro no hagas declaraciones”. Pregunto: ¿Cómo se come esto?

6.- Podría seguir pero para no alargarme más, decir por último que no puedo consentir que gente que se ha sumado a la reconstrucción de nuestro grupo de forma desinteresada y con gran patriotismo sea insultada y menospreciada por un señor déspota, falto de empatía y muy mal educado que todos conocéis, porque alguno de ellos aún no está afiliado.

7.- Resumiendo, somos carne de cañón, muñecos de trapo de usar y tirar, solo nos quieren para hacer el trabajo sucio y luego a la papelera.

ABRID LOS OJOS, NO OS DEJÉIS ENGAÑAR.

VOX BARCELONA SE ESTÁ DESANGRANDO POR ESTOS SUJETOS.

*Ex coordinador de VOX Barcelona