Vox demanda al Parlamento Europeo por “violar» la legislación española

El líder de Vox, Santiago Abascal se desplazó hasta Estrasburgo donde anunció, junto a sus tres eurodiputados de Vox, que había presentado una demanda contra el Parlamento Europeo por permitir que Puigdemont y Comín hayan sido aceptados como europarlamentarios. Denunció que “no se puede pagar con el sueldo de los españoles a dos prófugos de la justicia” y lo entiende como “un insulto a los españoles que cumplen la ley escrupulosamente y que están hartos de los privilegios de algunos políticos”. Para Vox la opción tomada por el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli es “una vergüenza para el Parlamento Europeo”.

Abascal recordó que en España hay que acatar la constitución para tomar posesión del acta de europarlamentario y es el parlamento español quien envía las credenciales de manera que la consideración ayer que Sassoli habría violado la legislación española y al principio de igualdad. “Entendemos esta decisión como una vergüenza para el Parlamento Europeo” y subrayó el líder de Vox que contribuye al descrédito de la institución y una ofensa a los españoles.

El líder de Vox permaneció unas horas la eurocámara de Estrasburgo donde ayer tomó posesión de su escaño los fugados Puigdemont y Comín. Lejos de lo anecdótico indicó que si se lo cruzaba intentaría evitarlo, pero no ocurrió. Eso sí, aseguró que no tiene nada que decir ni ningún mensaje que trasladarle si no que su mensaje era para los españoles, para decirles que “no habrá impunidad para los que han cometido delitos graves» y que «queremos que se cumpla la legalidad de España”.

Recurso de anulación

El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé indicó que la demanda interpuesta es un “recursos de anulación contra el acto del Parlamento Europeo” y lo han presentado ante el Tribunal de Luxemburgo. Según indicó ha sido presentado por los tres parlamentarios europeos de Vox , al estar directamente afectados por la decisión que tomó ayer Sassoli de aceptar la condición plena de los fugados Puigdemont y Comín como eurodiputados. Indicó que su demanda está basada en los artículos 8 y 12 del acta electoral europea, “una norma comunitaria que dice que el procedimiento electoral es la de cada estado miembro”. Buxadé aseguró que es “indiscutible” el hecho de que, los fugados que no han cumplido todos los requisitos de la ley española “no pueden ser acreditados en el Parlamento Europeo”. Asimismo, indicaron que desde Vox se han llevado a cabo varios requerimientos a los servicios financieros del parlamento, a la presidencia de la eurocámara, entre otros “advirtiéndoles de la ilegalidad que estaban cometiendo”. “Nos pusimos a trabajar pensando que Sassoli cumpliera la ley y ha puesto al Parlamento Europeo al margen de la ley”, indicó Buxadé que destacó que subrayó que “sin ley no hay democracia” y prescindir de ella “resulta grave”.

Asimismo, el partido que lidera Santiago Abascal consideró que el Gobierno de España debería seguir los pasos de Vox y le brinda el texto de su demanda para que la mejore, si quiere, y le insta a que interpongan demanda contra el Parlamento Europeo porque lo que está en juego es la defensa de nuestra soberanía. L decisión del Tribunal Europeo de considerar que son europarlamentarios por el mero hecho de haber salido electos en los pasados comicios europeos dijo Buxadé que forma parte de “la falsa propaganda de interpretar una sentencia” y recordó que Junqueras pidió salir de prisión para ir a acatar la constitución. “En modo alguno el tribunal dice que sea saltándose la ley nacional” y preguntó si el Parlamento Europeo respeta las leyes de los estados miembros.

Buxadé consideró después de lo ocurrido en el pleno de ayer que todas las decisiones pueden ser “viciadas dos delincuentes» que están en la eurocámara y que “lastrá las decisiones”.