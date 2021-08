VOX denuncia ante la Fiscalía la apología de Stalin en el Ayuntamiento de Valencia – La Gaceta de la Iberosfera

VOX ha denunciado ante la Fiscalía al Partido Marxista-Leninista (Reconstrucción Comunista) por colocar la bandera de Stalin en el Ayuntamiento de Valencia por un delito de desobediencia y enaltecimiento.

El presidente de VOX Valencia, José María Llanos, ha manifestado que la colocación de esa bandera el pasado 23 de agosto en el balcón principal del consistorio valenciano, además de ser «un menosprecio a quienes fueran víctimas de uno de los mayores genocidas de la historia, contraviene tanto la legislación estatal como la europea». «El alto tribunal se ha pronunciado respecto a la imposibilidad de utilizar, aún de manera ocasional, banderas no oficiales en el exterior de edificios y espacios públicos», ha apuntado.

Asimismo, ha expuesto que no solo «se ha infringido la doctrina», sino que «la pancarta escogida insulta la memoria de millones de personas inocentes que fueron masacradas por los delirios» de este «genocida».

Por su lado, el vicesecretario jurídico de VOX Valencia y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de la capital valenciana, Pepe Gosálbez, ha considerado que la pancarta de Stalin no fue colocada por casualidad. «El 23 de agosto es el Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo, lo que hace que este acto revista de mayor gravedad, si cabe», ha aseverado.

El edil ha indicado que pese a que la pancarta «fue colocada por miembros del Partido Marxista-Leninista, los responsables del gobierno valenciano y, más concretamente, su alcalde Joan Ribó, no solo no hicieron lo más mínimo para impedir tal atrocidad, sino que no han dado la más mínima explicación ni por supuesto han condenado estos hechos».