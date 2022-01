VOX denunciará por toda Cataluña que la izquierda y el separatismo han entregado los barrios a los delincuentes – La Gaceta de la Iberosfera

Un autobús que muestra rotulado el lema “Con Vox estarías en un barrio seguro”, recorrerá las calles de Cataluña en las próximas semanas. La iniciativa forma parte de la campaña de rescate de la esperanza y el énfasis en la seguridad para los catalanes que promueve el presidente de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga.

Garriga ha señalado que el principal factor que ha potenciado la violencia, la inseguridad y la delincuencia en los barrios de Cataluña es la inmigración ilegal, amparada en las tesis de defensa del “multiculturalismo” que se promueve en Europa, bajo el paraguas de la Agenda 2030.

“El multiculturalismo que promueve la Agenda 2030 ha fracasado. No funciona en Francia, no funciona en Bélgica y no funciona en Vic”, ha precisado el parlamentario, al tiempo que ha asomado que la lucha que promueve es además una lucha por la libertad de los catalanes, “y sin seguridad ni hay libertad”.

En sus declaraciones públicas Garriga ha responsabilizado a todas las formaciones políticas, desde la ultraizquierda de Podemos hasta el PP, de “apoyar y sostener las tesis globalistas que conducen al desastre en materia migratoria”, esto en el entendido de que han “entregado los barrios a la delincuencia porque viven a espaldas de las necesidades de los catalanes, porque solo les interesa seguir aumentando sus chiringuitos, sus altos cargos y mantener a sus tertulianos para seguir falseando la realidad.”

El líder de Vox en Cataluña ha estado acompañado además por diputados de la formación verde en el Parlament y ha remachado que, con Colau al frente de Barcelona, la ciudad se ha convertido en “el experimento del consenso progre y de una alcaldesa que, a cambio de un puñado de votos, es capaz de entregar la ciudad al movimiento okupa, delincuentes y antisistema”.

Finalmente, Garriga ha manifestado que todas estas iniciativas están enmarcadas en mostrar a los catalanes reales que sí hay una alternativa de esperanza frente a un panorama minado por la agenda progresista radical y las concesiones al separatismo, de unos grupos políticos “cuya prioridad es debatir sobre la brujería en el Parlament”.