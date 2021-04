Vox Málaga, de mal en peor: Noelia González, la alter ego de «Barbie», entra en escena

La vida da muchas vueltas y sino que se lo digan a la copia barata de la Barbie. A Noelia González y a su equipo les hicieron dimitir por presuntas irregularidades durante la campaña. Automáticamente paso de tenerlo todo a estar otra vez sola, abandonada y señalada. Bueno sola sola no, que con ella siempre ha estado el aparca coches.

El paso del tiempo, algún que otro regalo a Patricia Rueda (la “Barbie”) y a Jacobo Vázquez (“el chusquero”), algún que otro piropo y cumplido a la Comisión Gestora, le ha valido para dejar de estar “sola”. Ya está colocada junto a su amigo Barranquero, eso sí, traicionando a su candidatura y a los que supuestamente eran sus amigos.

Noelia también carece de eso llamado credibilidad. La cuestión es que siempre va a estar señalada por formar parte del equipo de Enrique de Vivero en una campaña con presunta financiación ilegal.

Hace unas semanas aparecía liderando un proyecto que no es suyo, echándose flores y alardeando de ayudar a los demás. Really, George? ¿De verdad piensa que los afiliados se creen que ese proyecto es suyo y que le importan los más necesitados? Podrá mentir, difamar y faltar a la realidad, pero lo que nunca podrá hacer es borrar su pasado. Todos los que la conocen saben que no hace nada sin obtener algo a cambio. Quizás la Comisión Gestora, Patricia Rueda, Jacobo Vázquez, Tomás Fernández y Madrid tendrían que informarse de quién es esta señora. Aunque si son ellos quienes tienen que evaluar la valía de una persona, vamos listos…

Y esto lo hacemos como bien público, cuidadín señores de la gestora, que las ambiciones de esta señora no se quedan ahí. Esta es capaz de cualquier cosa con tal de subir su estatus, pasará por encima de quien haga falta (pobres ingenuos, habéis metido la s….. en casa).

Esto ya lo demostró cuando sin tener ningún cargo, ejercía de vicecoordinadora de Málaga capital (puesto que no existía por aquel entonces), por supuesto quería más, y puso sus ojos en una Vicesecretaría, y si para ello tenía que tender una trampa, (muy chusca por cierto), manipular audios, aliarse con la pelirroja y Jacobo, para echar a un vicesecretario, con la esperanza de coger su puesto, pues se hace y ya está.

Pero ella no contaba con un CEP , que no tragaba con todo lo que venía de Jacobo, ni hacia juicios sumarísimos, en plan feminazis y que le plantó cara, (de ahí estos lodos) , y con dos c…. pararon esta infamia. Me quito mi sombrero ante estas 6 personas, que antepusieron la justicia a su estatus en el partido.

Pues bien ahora se compensa a la intrigante y manipuladora y se vilipendia a los Justos. Esto es hoy día la Gestora de Málaga.

Y siguiendo con la señora en cuestión, ahora, parece ser, y según han comentado diferentes afiliados, que se dedica a llamar a los que se dan de baja y les pregunta por qué. ¿Es acaso la encargada de afiliación en Málaga y tiene acceso a la base de datos de afiliados malagueños? ¿Cómo es eso posible? ¡Alguien que en la campaña llamaba a los afiliados para pedirles el voto! ¿Qué está ocultando la Comisión Gestora? ¿Por qué la Gestora no nos ha transmitido a los afiliados que la tatuada tiene un nuevo cargo? ¿Por qué? Muchas preguntas y pocas respuestas.

Sin duda alguna, lo mejor está por venir. Noelia es como Patricia Rueda, no le gusta que le hagan sombra, le gusta brillar, quizás de ahí a que las dos hayan decido teñirse. Imagínense una reunión en la que participen Noelia, Patricia Rueda, Gema Carrillo, Anabel Ortega y Carmen Barrios, y en la que no se ponen de acuerdo. Juego de Tronos se va a quedar corto a lo que va a ocurrir en VOX Málaga.

Cojan palomitas que la cosa se pone divertida.

*Voxes críticas es un colectivo de críticos contra la Gestora de Vox Málaga que aglutina a más de medio centenar de militantes en la provincia malagueña.