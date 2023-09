Vox mete presión a Bruselas por una campaña en catalán en pleno debate sobre su oficialidad

Vox ha elevado una queja ante el Parlamento Europea por la «demora» de la Comisión Europea a la hora de responder a su solicitud para conocer si las instituciones comunitarias desembolsaron dinero para traducir al catalán la campaña ‘‘You are EU’ (Europa eres tú) en las redes sociales, cuando no es uno de los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea. La pregunta fue remitida por la vía prioritaria el pasado mes de marzo, pero la Comisión ha incumplido el plazo de tres semanas establecido para responder a este tipo de trámites.

En la nueva misiva enviada por el eurodiputado Jorge Buxadé, y a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, lamenta que la Comisión lleve «casi seis meses» sin responder y expresa su «frustración y decepción por el manejo del asunto» por parte del ejecutivo comunitario. También recuerdan que la «rendición de cuentas» es una principio fundamental del buen funcionamiento de las políticas públicas.

A mediados de julio Vox recibió correspondencia por parte de la unidad que se encarga de estas cuestiones informándoles de que habían trasladado la petición al gabinete y que sería atendida lo antes posible. No obstante, aun no han recibido respuesta. Su petición busca conocer el motivo por el cual se tradujo parte de la campaña ‘You are EU’ en catalán mientras no se hizo lo mismo con el resto de idiomas regionales de España ni del resto de países que integran la Unión Europea.

Carta de Vox al Parlamento Europeo

La oficialidad del catalán en la UE

En plena exigencia de los independentistas en sus negociaciones con el PSOE para que el catalán sea oficial en la UE, Vox pide confirmación por parte de la Comisión sobre si destinarán recursos económicos, materiales o humanos para traducir la totalidad o parte de esta campaña y a qué lenguas no». Y en caso afirmativo, a cuánto asciende «la cuantía de estos recursos».

Pese a que la oficialidad del catalán en las instituciones europeas debe aprobarse por unanimidad de todos los países miembros y que no es un trámite sencillo, Vox ha adoptado una posición vigilante al considerar que la Comisión se pone de perfil ante los nacionalistas catalanes y sus tentativas para dar al catalán un estatus de oficialidad. Por esta razón, insisten en conocer todos los detalles sobre la campaña ‘You are EU’ para que estuviera traducida al catalán.

Cabe recordar que la Representación de la CE en Barcelona se encargó de traducir en las redes dicha campaña después de que los tres eurodiputados de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, denunciaran «discriminación lingüística» porque los carteles de esta campaña no estaban en el idioma local en las calles en Cataluña. Esto suscitó las sospechas de Vox de que las autoridades comunitarias habían sucumbido a «las presiones de ciertos políticos (con causas judiciales pendientes)».

Cartel en las redes sociales de la campaña ‘You are EU’ traducido al catalán

Sede de la CE en Barcelona

En la web de la Comisión en Barcelona anunciaron que «la Representació de la Comissió Europea a Barcelona lanza la campaña YouareEU sobre valores europeos e independencia energética en catalán». En conversación con THE OBJECTIVE añadieron que es la política que siguen siempre a la hora de traducir, y que no se desembolsa dinero para ello: «Hay una resolución de 1990, la resolución Reding, donde se habilita que se comuniquen en catalán las campañas de la UE en Cataluña».

Respecto al hecho de que no se traduzca en todas las lenguas regionales sin condición de oficialidad explicaron que no todas estas regiones tienen una sede de la Comisión para poder llevar a cabo funciones de esta naturaleza.

Por su parte Vox sostiene que no tiene «ningún problema con el catalán», pero pide diligencia a la Comisión para responder a su solicitud y saber si realmente no se destinaron recursos públicos. Además, también critican que se privilegie esta lengua en detrimento del resto. La Unión Europea cuenta con 24 lenguas oficiales y tres de ellas (inglés, francés y alemán) son de trabajo en el día a día en las instituciones.