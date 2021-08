VOX regala Andalucía al PSOE

Por Pedro Altamirano.- Unos de los problemas de las supuestas nuevas políticas, de los nuevos partidos, es que crecen sin orden ni sentido. Se dedican a poner cacerolas allá donde hay una gotera, en vez de subir al tejado y cambiar las tejas. Exceso de populismo, presidencialismo y un dramático toque totalitario, que, al final termina enfadando al personal que bien, se marcha o se rebela, o intenta sacar la cabeza como puede para que el jefe supremo le de una palmadita en la espalda. El problema es que, aquellos que aguantan el tirón en este tipo de partido, son los que tienen menos personalidad y también menos preparación.

De ese modo, el líder termina rodeado de una camarilla de adoradores mediocres, palmeros sin ritmo alguno y tripas vacías con ganas de llevarse algo al bolsillo, perdón a la boca. Inicio del final. Pasó con UPyD, Ciudadanos, Podemos, y ahora VOX lleva el mismo camino, porque está cometiendo los mismos errores. Rodear al líder de mediocres para que brille y no tenga sobras. Todo muy digno, el problema es que cuando hay que hacer política de verdad, no hay capacidad, y por tanto, la política que se realiza es la del pollo sin cabeza.

Lo que ocurre con VOX en Andalucía es de libro. Este enfrentamiento abierto que tiene con el actual gobierno andaluz de centro derecha, que comienza a sacar a Andalucía del agujero en el que la dejó el PSOE-A de los chiringuitos, es una muestra de la falta de criterio y dirección política. En vez de apoyar las políticas de cambio en Andalucía, se enfrenta al gobierno andaluz, alineándose con la izquierda anticapitalista y antisistema andaluza, para provocar unas elecciones que, en estos momentos no conviene a nadie que no sea el PSOE-A. Ver a VOX coqueteando con los antisistema para intentar acabar con un gobierno de progreso, es al menos curioso, si no fuera trágico.

Sin duda, esto ocurre por la nula capacidad política del rebaño de palmeros del líder, por la mediocridad intelectual, y por la incapacidad de aportar proyectos reales para Andalucía, mas allá de las verdaderas tonterías que escuchamos a diario, como montar el pollo que montaron porque Andalucía acogía a unos pocos inmigrantes menores de edad, que no siendo pequeño el problema en sí, no es razón para romper el apoyo a un gobierno que está funcionando notablemente bien, como prueba el hecho de que Andalucía supere ya a Cataluña en creación de empresas. Modos de llamar la atención del líder para recibir una piruleta desde Madrid como agradecimiento.

Por este camino tendremos elecciones. Podrán en bandeja el triunfo al PSOE post Susana Díaz, que mantiene aún intacta y reforzada su estructura de chiringuitos, porque no ha habido tiempo a terminar con la estructura clientelar montada durante 40 años de socialismo; porque no se han podido consolidar las reformas estructurales que están permitiendo la creación de empresas y empleo, una sustancial bajada de impuestos y la puesta en marcha de sistemas de formación laboral. Todo por hacer, y VOX, en vez de estar aportando ideas realistas que ayuden a levantar Andalucía, se dedica a destruirlo todo. Sin duda alguna, VOX terminará devolviendo al PSOE su finca andaluza. Un desastre.

Por este camino, es fácil entender que VOX será quién provoque la vuelta del terror socialista a Andalucía. Todo un éxito de la política del pollo sin cabeza en el que VOX se ha convertido.