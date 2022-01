VOX registra una Proposición de Ley para reducir el gasto político

El Grupo Parlamentario de VOX en la Asamblea de Madrid ha registrado una Proposición de Ley sobre Reducción de Diputados de la Asamblea de Madrid, mediante la que se requiere la modificación de la Ley de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

Con esta normativa se modifica el apartado 2 del artículo 10 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

Actualmente, el Estatuto recoge que la Asamblea está compuesta por un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población. El mandato de los diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara en los supuestos previstos en este Estatuto.

El partido liderado por Rocío Monasterio en Madrid quiere, con esta normativa, que la Asamblea quede compuesta por un diputado por cada 75.000 habitantes, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población.

En el caso de que el número resultante de diputados fuera par, se añadirá un diputado más, en virtud de la fracción resultante, de modo que aquel siempre resulte impar. El mandato de los diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara en los supuestos previstos en este Estatuto.

En la exposición de motivos de la Proposición de Ley, VOX enmarca esta normativa en «la exigencia de adoptar una serie de medidas necesarias en materia de austeridad y reducción del gasto político ante la grave crisis económica y social que está sufriendo la Comunidad de Madrid, como el resto de España».

«Las sociedades prósperas siempre tienen gobiernos e instituciones representativas austeras. Lo que debería ser un imperativo lógico de buena gestión y administración de los recursos públicos siempre, hoy, tras las consecuencias sanitarias, sociales y económicas provocadas por la crisis del coronavirus, se convierte en un imperativo, no solo político, sino también de orden moral y de justicia social», estiman.

A su juicio, la crisis económica y social que siguen viviendo les está llevando a ver situaciones propias «de otros regímenes políticos y sociales que no son los que deben regir en Madrid y en España», incluidas las «colas del hambre» a las que «se están viendo abocados miles de ciudadanos y familias madrileñas».

Ante esta situación de crisis y emergencia social, en que familias y empresas llevan tiempo tomando «duras y difíciles medidas de ajuste», reduciendo «gastos superfluos o no imprescindibles», para VOX «no tiene sentido que los legítimos representantes políticos de los ciudadanos no hagan lo mismo en lo que se refiere al gasto político superfluo o, simplemente, no esencial».

La Asamblea de Madrid tiene en la actualidad 136 diputados. Desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, el 28 de febrero de 1983, el número de diputados de la Asamblea de Madrid ha pasado de 94 a los 136 que hay en la actualidad, debido al importante incremento de población que ha habido desde entonces, una cifra que Vox considera «excesiva» en un sistema electoral de circunscripción única en listas cerradas y bloqueadas.

Según estiman, una reducción de 46 diputados en la Asamblea de Madrid supondría «un ahorro en gasto político innecesario o prescindible, atendiendo las actuales circunstancias de crisis económica y social que ascendería, solamente en sueldos y complementos, a alrededor de 2.400.000 euros anuales«.

Una cantidad equivalente a la que supondría llevar a cabo la construcción de un colegio público, 428 rentas mínimas de inserción (RMI), 682 ayudas a la dependencia, 4.572 becas de comedor, 2.182 cheques guardería, con los que ayudar a las familias madrileñas que peor lo están pasando, han estimado.