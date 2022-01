VOX respalda al mundo rural en su gran movilización en Madrid

VOX ha respaldado la gran movilización del mundo rural de este domingo en Madrid a la que han acudido miles de españoles en apoyo al sector de la agricultura y de la ganadería en España.

A la concentración convocada por la Asociación para la Defensa del Mundo Rural (Alma Rural), en la que reclaman mejoras en las actividades económicas y los servicios en el territorio, han acudido el vicepresidente de Acción Política de VOX, Jorge Buxadé, el portavoz del partido en la comisión de Agricultura del Congreso, Ricardo Chamorro, y la portavoz de la formación en Madrid, Rocío Monasterio, entre otros representantes de la formación. Al término de la concentración, Buxadé se ha dirigido a los medios para denunciar «las políticas ecodestructivas que están criminalizando la ganadería y acabando con la rentabilidad de las explotaciones».

El también jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo ha aclarado que el ataque a los ganaderos no proviene solo de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sino de todo el Gobierno «en ejecución de la perversa Agenda 2030«.

«El postureo progre de los ecourbanitas de salón y de las ONG apesebradas no puede acabar con la rentabilidad del sector», ha denunciado. Además, ha incidido en que es «evidente» la ideologización del sector y ha acusado al Partido Socialista, a Podemos y al Partido Popular de utilizar «lágrimas de cocodrilo» y contribuir a la ruina del sector agrario.

Así, ha anunciado las propuestas de VOX para ayudar a ganaderos y agricultores, entre las que destaca la suspensión inmediata de todas las importaciones de terceros países donde no se cumple la normativa laboral, ambiental y de calidad que se exige en España y la simplificación administrativa y normativa.

Buxadé también ha señalado al Estado de las autonomías como «un enemigo» del sector y ha pedido «convertir la ganadería en la prioridad política nacional de primer orden», «inversiones masivas» para garantizar la sucesión de las generaciones jóvenes y que se ponga en marcha el plan hidrológico nacional que «garantice la llegada de agua a todos los territorios de la nación».

«VOX siembra para que los agricultores de España no se conviertan en jardineros y para que España no se convierta en el museo de la agricultura. Hay que poner de manifiesto que no puede haber una agricultura verde en números rojos, que es lo que quiere la izquierda en España», ha zanjado.