Vox se queda solo en su exigencia del pin parental: “En Madrid no hay adoctrinamiento en las aulas”

Vox ha tensionado las negociaciones para aprobar los Presupuestos de 2021 de la Comunidad de Madrid. El partido de Santiago Abascal -cuyos votos son necesarios para sacar adelante las cuentas- ha puesto las primeras exigencias sobre la mesa: la implantación de un pin parental y una rebaja de medio punto en el IRPF.

Después de lograr que el Gobierno de Murcia aceptara la obligatoriedad de recabar el permiso paterno antes de cualquier charla escolar, Vox presiona ahora para que la medida entre en vigor en Madrid, así como en Andalucía, donde también tiene la llave de la gobernabilidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente Ignacio Aguado anunciaron hace un mes un acuerdo de presupuestos para la región tras prorrogar un año más los de 2019. Sin embargo, las peticiones de la formación que lidera Rocío Monasterio en Madrid dificultan las negociaciones para sacar las cuentas de 2021.

«Creemos que ahora, especialmente con la imposición de la ‘ley Celáa’, que facilita el adoctrinamiento en las aulas, que ha restado libertad a los padres para elegir el colegio que quieren, es más importante que nunca que tengan una herramienta para defenderse contra el adoctrinamiento», ha afirmado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid en una entrevista con el digital Vozpópuli.

Ayuso: «En Madrid no hay adoctrinamiento en las aulas. No hemos recibido ninguna queja»

Mientras, Ayuso ha asegurado este martes que «en Madrid no hay adoctrinamiento en las aulas». La presidenta madrileña ha indicado que la comunidad no ha recibido queja alguna sobre este asunto y, por ello, ha insistido en que no hay debate. «Hemos vuelto a sacar un debate en un momento en el que no es necesario. Es una especie de polémica que no existe», ha añadido.

Ayuso ha recordado que este asunto ya fue abordado en la negociación de su investidura y Vox decidió sacarlo de los acuerdos. Entonces, «decidimos dotar de más transparencia a los padres y así se ha hecho. Hemos cumplido», ha señalado. «El pin no puede cambiar nada ahí», ha subrayado.

Aguado ha transmitido por su parte que «mientras forme parte del Gobierno de la CAM no va a haber pin parental».

Vox ya anunció el pasado jueves en el Parlamento andaluz que retiraba el apoyo al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla hasta que la Consejería de Educación implante el pin parental en las escuelas, comprometido en un acuerdo firmado por PP, Ciudadanos y la formación de Santiago Abascal.

Activar el veto parental educativo en la región obligaría a los centros educativos a recabar la autorización de los padres de sus alumnos sobre la temática de cualquier materia, charla, taller o actividad.