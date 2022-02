Washington da la alarma, mientras sus aliados se retiran

Thierry Meyssan.- En primer plano, Estados Unidos, que sigue negándose a respetar el derecho internacional y en especial la Carta de Naciones Unidas, ha dado respuestas dilatorias a la propuesta rusa de un tratado que garantice la paz y aumenta las tensiones en Ucrania. Han subido la tensión acusando a Rusia de prepararse para la guerra. Detrás de escena, Washington está preparando nuevos teatros de confrontación en Transnistria y el Medio Oriente.

Rusia ha negado las declaraciones de Estados Unidos. Como respuesta, puso a prueba su superioridad militar.

Transnistria

Estados Unidos persigue el plan de Rand Corporation y trata de organizar un conflicto en Transnistria. El bloqueo a esta pequeña república independiente pero no reconocida no está funcionando. A pesar de los guardias fronterizos ucranianos establecidos por el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borell, la frontera moldava permanece abierta. La presidenta Maia Sandu, que hace campaña por la entrada de su país en la Unión Europea, no quiere una guerra en Transnistria. Tiene la intención de reemplazar el contingente ruso en Tiraspol con una fuerza civil de la OSCE y no se da por vencida en la recuperación de Transnistria.

El sábado 12 de febrero, las autoridades de Transnistria pidieron al encargado de negocios de los EE. UU. que garantice que se detenga el envío de armas estadounidenses por parte de terceros estados a Moldavia. Hicieron hincapié en que tales transferencias amenazan la paz y contradicen el espíritu de los acuerdos internacionales.

El miércoles 16 de febrero, una delegación de Transnistria fue a Moscú en busca de ayuda. Argumentó que la apertura de la frontera moldava no duraría mucho más: el ejército moldavo, supervisado por oficiales del Pentágono y de la Unión Europea, se está desplegando en la zona neutral, en violación de los compromisos internacionales.

El viernes 18 de febrero se celebró en Tiraspol, en las oficinas de la OSCE, una reunión entre Moldavia y Transnistria (“1+1”). Las negociaciones fueron solo sobre detalles. Ya no es posible conducir un vehículo fuera de Transnistria: su matrícula lleva símbolos de secesión. Por lo tanto, cada conductor debe cambiar su placa en la frontera. Del mismo modo, ya no es posible ingresar a Transnistria con medicamentos, incluso medicamentos de emergencia, sin ninguna explicación. Todos los medicamentos son incautados por la aduana moldava en presencia de funcionarios de la UE.

Siria y Líbano



Es especialmente en Siria y el Líbano donde las tensiones están aumentando. Desde finales de octubre, Estados Unidos y Turquía han vuelto a reclutar yihadistas entre los que se han asentado bajo su custodia en Idleb. Algunos han sido enviados a Ucrania, pero la mayoría han sido contratados para renovar el servicio contra Siria y contra el Hezbolá libanés. Sin embargo, se sabe que la mayoría de ellos son malos combatientes, excepto aquellos que siguen afiliados a al-Qaeda o Daesh.

Para estructurar a estos soldados, la CIA organizó un ataque a una prisión en Hassake en la que mercenarios kurdos retenían a 3.500 miembros de Daesh. Los kurdos se prestaron a la puesta en escena, aprovechando la oportunidad para declarar que necesitaban más armas y el apoyo de Estados Unidos para mantener a sus prisioneros. La mayoría de los yihadistas huyeron y se unieron a la CIA. Entonces, el ejército estadounidense, esta vez, trasladó a los pocos líderes de Daesh que los kurdos habían recuperado a otra prisión, en un lugar desconocido, donde… los esperaba la CIA. Así que las apariencias son seguras, pero la realidad es que EE. UU. está reorganizando a Daesh.

La reorganización de al-Qaeda se ha vuelto más visible. Abu Mohammad al-Julani, el líder de al-Qaeda en Siria y más tarde emir de Tahrir al-Sham, se ha renovado. Los británicos le han enseñado a vestir un traje occidental ya hablar sin amenazar con cortarles la cabeza a quienes se le resistan. Pero sigue siendo el líder de al-Qaeda en Siria.

Es en este contexto que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, visitó Damasco el 15 de febrero y que su homólogo de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, se espera allí el lunes 21 de febrero.

Ya Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, confirmó a Al-Alam TV que su red de resistencia ha adquirido medios antiaéreos para proteger al Líbano de la fuerza aérea israelí que viola su espacio aéreo todos los días. Además, Hezbollah reveló que había enviado un dron durante mucho tiempo sobre Israel sin ser derribado por su ejército. Poco antes, las fuerzas aéreas sirias y rusas habían iniciado patrullajes sobre los Altos del Golán sirios ocupados ilegalmente por Israel, sin que Tel Aviv reaccionara.

Ucrania



Para comprender completamente lo que está sucediendo en Ucrania, debemos retroceder unos días. El 11 de febrero, el presidente Joe Biden convocó a sus principales aliados a una videoconferencia. Les habló de una inminente invasión rusa de Ucrania. Bloomberg informó que la comunidad de inteligencia lo estaba pronosticando en la noche del 15 al 16. Luego, el presidente Biden se dirigió a sus conciudadanos por televisión. Les dijo que si Rusia atacaba, les costaría, y que Estados Unidos y sus aliados estaban listos.

Incluso antes de que hablara, Rusia había anunciado que retiraba sus tropas de Bielorrusia y de la frontera con Ucrania, y que sus ejercicios militares habían terminado, pero Washington no había tenido tiempo de comprobarlo. Moscú afirmó que elementos de la OTAN estaban preparando una provocación, de la que el Pentágono había acusado a Rusia unas semanas antes. En cualquier caso, a los Aliados les resultó difícil acusar a Moscú de invadir Ucrania.

El 15 de febrero, la Duma Federal adoptó una resolución presentada por el Partido Comunista (es decir, los nacionalistas) pidiendo al presidente Putin que reconozca la independencia de las dos Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk. En otras palabras, si Ucrania aprovechara la retirada militar rusa para atacar Donbass, Rusia reconocería su independencia y se vería obligada a intervenir porque su constitución establece que su presidente es responsable de la vida de sus conciudadanos. Sin embargo, la mayoría de los habitantes de Donbass tienen una triple nacionalidad: ucraniana, independentista y rusa.

El mismo día, el presidente Putin recibió al canciller alemán, Olaf Schlotz. Al igual que con el presidente francés Emmanuel Macron, la reunión fue particularmente larga. Parece que el ruso detalló a su visitante la llegada de la subsecretaria de Estado Victoria Nuland al Kremlin. Interlocucionado por lo que aprendió, el canciller, al igual que el presidente francés, se abstuvo de hacer declaraciones antirrusas a su regreso a Berlín. El mismo escenario se repitió el 19 de febrero con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

En la noche del 15 al 16, el ejército ruso no invadió ningún estado. La prensa estadounidense le pidió al asesor de Seguridad Nacional, Jake Sulivan, que explicara por qué había propuesto esa fecha, pero se retractó y dijo que nunca había dado una fecha.

Inesperadamente, el secretario de Estado Antony Blinken acudió al Consejo de Seguridad de la ONU el 17 de febrero. Acusó a Rusia de “violaciones persistentes” de los acuerdos de Minsk, aunque es Kiev quien los rechaza. Dijo que intervenía para defender “el orden internacional basado en reglas que preservan la estabilidad en el mundo”, es decir, no el derecho internacional, sino el derecho de Occidente. Luego reveló el plan oculto del Kremlin: “Rusia planea fabricar un pretexto para su ataque. Puede ser un evento violento que Rusia culpe a Ucrania, o una acusación aberrante que Rusia haga contra el gobierno ucraniano. No sabemos exactamente qué forma tomará. Podría ser un bombardeo llamado “terrorista” dentro de Rusia, el supuesto descubrimiento de una fosa común, un ataque de drones contra civiles, o un ataque con armas químicas falso, o incluso real. Es posible que Rusia llame a este evento limpieza étnica o genocidio, e ignore un concepto que no tomamos a la ligera en este foro, y que yo no tomo a la ligera debido al pasado de mi familia”.

Con esta incidencia, Antony Blinken se refería a su padrastro, Samuel Pisar, quien lo crió en París. Este último fue un sobreviviente de la “Solución Final de la Cuestión Judía”. Pero él concibió el odio de esto, sólo una aguda conciencia del mal. Se convirtió en asesor del presidente Kennedy, luego en abogado internacional de las corporaciones más grandes. Le repugnaron las palabras del profesor Leo Strauss, quien dijo que era fundamental que el pueblo judío instaurara una dictadura mundial para evitar una “nueva Shoah”. Seguramente Samuel Pisar estaría horrorizado por la evolución de su yerno y el grupo que ha formado con su adjunta Victoria Nuland y el asesor de Seguridad Nacional Jacob Sullivan.

La OSCE confirma que se han reanudado los combates en Donbass. Elementos del ejército ucraniano bajo supervisión estadounidense, probablemente el batallón Azov y otro grupo, están bombardeando a los separatistas. Los presidentes de las dos repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk han llamado a sus ciudadanos a movilizar, si son hombres de entre 18 y 55 años, o a buscar refugio en el extranjero, para mujeres, niños y ancianos que viven cerca de la línea de contacto militar. Rusia ha declarado su voluntad de aceptarlos todos. Cada región de la Federación ha anunciado que creará estructuras para recibirlos uno tras otro. El gobierno federal les está ofreciendo una pequeña suma de dinero para su asentamiento temporal.

Para el Departamento de Estado, que ha ordenado a sus ciudadanos que abandonen Ucrania, este desplazamiento de población es una prueba de que Moscú pasa a la ofensiva… Ambas partes interpretan cada información de manera contradictoria.

Negándose a tomar partido en este conflicto, Israel ha renunciado a instalar una “Cúpula de Hierro” (defensa anti-cohetes) en nombre de Kiev contra el Donbass.

El 18 de febrero, el presidente Biden habló con los congresistas estadounidenses y su vicepresidente que representaban a su país en la Conferencia de Seguridad de Munich. Luego volvió a reunir a sus principales aliados transatlánticos por videoconferencia. Se felicitó por retrasar el ataque ruso y acusó a Moscú de persistir en sus planes. Dijo que todos los aliados estaban listos y que Rusia, si tomaba medidas, vería lo que vería.

El presidente Putin respondió ordenando una demostración de las fuerzas nucleares de la Federación. Varios misiles de diferentes alcances fueron disparados desde tierra, un submarino, barcos de superficie y aviones. Fueron cargados convencionalmente y todos alcanzaron sus objetivos en presencia de observadores extranjeros, incluido un oficial estadounidense.

Estados Unidos está aumentando la tensión con palabras, Rusia con hechos. En este sentido, repitamos una vez más que los ejércitos estadounidenses no son capaces de librar una guerra de alta intensidad. Si logran destruir países del Tercer Mundo sin ningún problema después de haberlos puesto bajo embargo durante al menos una década, no están en absoluto preparados para enfrentarse a un ejército moderno. Sus principales aliados (Reino Unido, Francia y Turquía) se encuentran en el mismo estado. A modo de ejemplo, el 16 de febrero se presentó en París un informe a la Commission de la défense nationale et des force armées sobre la decadencia del ejército francés. Los diputados señalaron que, dado el estado de su equipo, la Fuerza Aérea francesa no pudo resistir a las fuerzas rusas durante más de cinco días.

Para sorpresa de todos, Estados Unidos no logró imponer un ambiente marcial en Munich. Los europeos estaban bastante irritados por la fuerte presión de la Casa Blanca. Cuando habló, el canciller Scholtz habló con voz monótona, cuidando de no decir nada comprometedor. Todos en la sala sabían que una investigación sobre un asunto sórdido en el que se había visto envuelto durante su mandato como alcalde de Hamburgo había sido revivida extrañamente. Muchos imaginaron que estaba siendo chantajeado. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a quien la Casa Blanca había tratado de disuadir de venir, fue objeto de todas las atenciones. No dejaba de pedir ayuda, no tanto a Moscú como a Washington.

Conclusión tentativa



Siempre es posible una confrontación en Ucrania, o mañana en Transnistria o en el Medio Oriente. Pero no responde a la pregunta inicial, planteada por el Kremlin el 17 de diciembre de 2021: ¿cómo puede Estados Unidos cumplir con el derecho internacional y respetar su palabra?

Por primera vez, dos grandes medios alemanes, Der Spiegel y Die Welt, han demostrado que Rusia tiene razón sobre la prohibición de la expansión de la OTAN más allá de Alemania Oriental. Citando a un conocido experto en el tema, el Profesor Asistente Joshua Shifrinson de la Universidad de Boston, el medio reveló la existencia de un documento fechado el 6 de marzo de 1991, que acababa de salir de los archivos secretos del Reino Unido. En él, el representante alemán afirma: “No podemos proponer a Polonia y otros países que se unan a la OTAN”, y el representante de los EE. UU. enfatiza que la Alianza no debe expandirse hacia el este, ya sea “formal o informalmente”. Por si fuera poco, el exsecretario de Estado de Defensa alemán y exvicepresidente de la OSCE, Willy Wimmer, concedió una entrevista a Russia Today, que fue inmediatamente traducida al inglés y difundida en EE.UU. antes de ser retransmitida en Alemania .. En la entrevista, testificó que había participado en las negociaciones sobre la reunificación alemana y que él mismo había redactado el Protocolo Adicional que prohibía a las fuerzas de la OTAN estar estacionadas en el territorio de la antigua Alemania Oriental después de que se hubiera producido la reunificación.

Surge la pregunta: ¿por qué la administración Biden, que no cuenta con el apoyo de sus aliados, continúa y amplifica sus acusaciones contra Rusia a riesgo de provocar una explosión? Quizás la investigación en curso en los Estados Unidos por parte del fiscal especial John Durnham sobre el asunto de las escuchas telefónicas de la Casa Blanca está precipitando las cosas. Según Fox News , el fiscal sospecha que Hillary Clinton espió al presidente Donald Trump en la Casa Blanca y en su casa al interceptar todos sus datos de navegación en Internet. Esta operación habría sido organizada por su asesor de política exterior, “Jake” Sullivan, actual Asesor de Seguridad Nacional. Es sobre la base de estos datos interceptados y manipulados ilegalmente que el Congreso abrió un procedimiento de juicio político, RussiaGate.

