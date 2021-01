Xavi Altamirano, a la ‘marioneta’ de Antonio Sevilla: «Mandas menos en VOX Málaga que un Policía Local de Cuenca en Londres»

Xavi Altamirano*.- Ya me avisaron excompañeros tuyos de VOX Torremolinos, que si la RAE pusiese imágenes a las palabras, la de pusilánime llevaría una foto tuya de cuerpo entero. Ya te hemos dado tiempo de sobra para hacer algo útil.

La pusilanimidad es compensable dentro de un equipo con la actitud del resto de compañeros; pero tú no tienes un equipo, tienes una mezcla entre el «camarote de los Hermanos Marx» y un ridículo Reino de Taifas, que los que defendemos este partido esperamos que no suponga el principio del fin del Califato VOX.

¿Qué manda un Policía Local de Cuenca en Londres? ¿Nada? Pues mucho menos mandas tu en VOX Málaga.

Nuestra supuesta salvadora Patricia Rueda, utilizó el amiguismo como único criterio para formar una Gestora donde todos los componentes no te miran a ti; todos pelotean a quien consideran más importante que tu dentro de esta torpe organización de VOX. Tu para ellos no eres más que un saco de arena de boxeo – o muñeco- que se coloca ahí por tu conocida cualidad de no meterte en nada; no te valoran, cada uno va a lo suyo. ¿De verdad te vale la pena este papel tan ridículo?

Un magnífico analista amigo mío me dijo que José Enrique Lara encajaba todas las barbaridades que le decíamos con razón, porque tiene mandíbulas de acero. Y yo le añado que también tenía un equipo donde todos sabían quién mandaba ahí; no es tu caso, tu estás en el camarote.

Vais tomando decisiones, no sabemos quién o quiénes, pero todas desacertadas. No habláis con nadie de los que maltrató José Enrique Lara, os da igual. No habéis contado con nadie de las diferentes tendencias que concurrían en nuestras primarias, os da igual. Ahora eso sí, coger el aire de superioridad y gesto displicente lo estáis bordando; todo clavadito a esa actitud que fue el principio del fin del Lara que se creía intocable.

Otro gran acierto ha sido continuar con la misma relación que tenía Lara con este medio. ¿Cómo vais a tener relación con alguien libre, sin complejos, sin precio, sin jefe, que escribe en cada momento lo que le parece oportuno? Alerta Digital habla en público, vuestras descalificaciones a este medio, por las que Armando Robles revienta, las largáis anónimas y con alevosía; vamos, de forma cobarde y después os quejáis al recibir de la misma medicina. En este caso calladitos estaríais más guapos, preguntadle a Lara.

Seguimos con los últimos nombramientos, jeje. Seguramente al señor Macías le habéis premiado la heroicidad de abandonar su acta de concejal en Benalmádena porque no le salían las cuentas, está claro. ¿Esta decisión es de todos? ¿Madrid sabe esto? Manda bemoles.

Seguimos. Al profesor de educación física, nada que objetar, un joven que no sabe dónde ni con quién lo han mezclado; y lo del letrado es muy fácil de entender. Fernando González es lo más cómodo que existe en este juego, le dice a todo el mundo lo que quiere oír, con esa cantinela patriótica desfasada cantada en el tono que lo hacía el gran músico del poblado de Astérix, Asurancetúris el pesado. Todo un equipo para coordinadores de zona.

Dejo de analizar los aciertos porque sería larguísimo, solo avisar a los que queremos a VOX y no buscamos puestecitos, que nos vamos a comer en las municipales de Málaga, mucho menos que la última vez.

Antonio Sevilla, el sector crítico a Lara nació tras el desastre de los resultados en las Municipales de Málaga en casa de Félix Martín, donde estábamos, entre otros, Martín Ortega y yo mismo, pero tu sector crítico lo tienes heredado y ampliado; están montando en armas, organizándose y esperando la señal de salida. Además, prietas las filas en tu camarote, no sois defensa ni para la portería de un futbolín. Reacciona.

Y ya que estoy, a la disidencia le diré que en los mentideros se escucha que hay asociaciones, grupos y demás líneas de salidas. Pues ya nos equivocamos de nuevo; esto solo se soluciona uniendo todas las fuerzas críticas a este caciquismo del partido en la provincia. Todos juntos en una sola opción. Sin que la formen los que quieren pertenecer al futuro equipo dirigente, sin usar dinero prestado; este equipo debe ser elegido de entre todos los afiliados activos, cosa que aunque suene a mundo de Yupi, se puede hacer, porque somos cuatro gatos. Pensadlo.

Aquí lo dejo, ¡qué desastre!

*Histórico de VOX Málaga.