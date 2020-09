Xavi Altamirano, militante histórico de VOX Málaga, anuncia que votará a Enrique de Vivero: «La trampa y las malas artes están siempre presentes en las actuaciones de Lara» 

AR.- Pertenece Xavi Altamirano a una acrisolada familia de empresarios malagueños. Su padre, Adeodato Altamirano Labory, fue director de la Fábrica de Tabacos y uno de los políticos sindicalistas más icónicos del anterior régimen. Xavi Altamirano, el menor de 13 hermanos, continuó la tradición empresarial de su familia y estuvo siempre dedicado a negocios vinculados a la construcción y al mundo inmobiliario.

Señala que su entrada en política fue debido al cúmulo de acontecimientos políticos que han degradado la vida española al nivel de las cloacas. Decidió que Vox era la formación que contenía las recetas a su juicio necesarias para sacar a España de su estado comatoso. Durante este tiempo ha sido uno de los militantes más activos y emblemáticos del partido verde. Su solvencia económica y su independencia intelectual le blindaron de la necesidad de cantarle a nadie la palinodia. Fue por ello que se convirtió en uno de los militantes más independientes y críticos con la desastrosa gestión de José Enrique Lara al frente del partido en Málaga.

Tras abrirse el proceso de primarias, Xavi Altamirano anunció su incorporación al equipo del abogado Martín Ortega España, uno de los primeros militantes que plantó cara al caciquismo político y la incompetencia de Lara. Tras la retirada de la candidatura de Ortega, Altamirano ha hecho público su apoyo a Enrique de Vivero para presidir VOX en entrevista concedida a AD. Acusa a Lara de utilizar «canales oficiales de trabajo de VOX Málaga para publicitar su candidatura y afirma rotundo que «la trampa y las malas artes están presentes siempre en las decisiones y actuaciones» del todavía presidente provincial.

– ¿Cómo valora los resultados del proceso de recogida de avales en Vox Málaga?

Tremendamente positivos, ya que el escenario en un principio aparecía con el sector crítico muy repartido en torno a demasiados candidatos. Este hecho se ha debido a la falta de capacidad de las distintas opciones para llegar a los acuerdos necesarios para concurrir a estas primarias.

Lo califico de tremendamente positivos, ya que por primera vez, con solo dos candidaturas, veo a José Enrique Lara con muchas posibilidades de salir de la presidencia de VOX Málaga.

– ¿Le ha sorprendido los resultados?

Un poco, sí. Yo esperaba que la candidatura oficialista iba a tener más fuerza, pero se ve que José Enrique Lara ha terminado por agotar los ánimos de los pocos colaboradores que le han quedado y se ha quedado merecidamente solo.

– ¿Cree significativo que el aparato haya recogido menos avales que la candidatura crítica encabezada por Enrique de Vivero, y que a solo unas horas de que expirase el plazo, la candidatura del señor Lara no tuviera los apoyos suficientes?

Muy significativo, ya que la candidatura del presidente oficial siempre sale con ventaja; y que Enrique de Vivero y su equipo les venza en número de avales, me hace ser optimista con la victoria del nuevo equipo.

– ¿Ha respetado el Comité Ejecutivo Provincial las reglas de juego?

Este Enrique Lara nunca ha respetado ninguna norma y en este caso tampoco. Ya en los primeros días pudimos observar que estaba utilizando canales oficiales de trabajo de VOX Málaga para publicitar su candidatura.

La trampa y las malas artes están presentes siempre en sus decisiones y actuaciones.

Yo formo parte de los promotores de la moción de censura que se presentó unos meses atrás. En ese momento, me hizo llegar una amenaza a través de un conocido común, que consistía en que si firmábamos ese documento me iba a echar del partido. Este hecho lo llevó a cabo pidiendo a VOX nacional que no aceptase las afiliaciones de Félix Martín y mía. Quiero hacer constar que, según los estatutos, cualquier afiliado está en su derecho de presentar mociones de censura cuando lo considere oportuno, por lo que ese acto demuestra la actitud macarra y mafiosa con la que se ha movido, y con total impunidad.

Yo he vivido muy de cerca las actuaciones en Benalmádena y fueron vergonzosas las decisiones que se tomaron a última hora; muy injustas con el trabajo realizado por Miguel A. Jimenez, eligiendo a dedo a su amigo de cabeza de lista, el que, una vez conseguida la concejalía, los dejó tirados. Tiene que pensar que gracias al trabajo realizado por Miguel Ángel y su equipo, consiguieron dos concejales en Benalmádena y se quedaron a pocos votos de un tercero. Sobre él, para la alcaldía de Málaga, no tengo que comentar nada….

– ¿Podemos conocer a qué candidato votaría usted?

Sin ninguna duda a Enrique de Vivero y a su equipo, por haber trabajado como campeones y creer firmemente que están capacitados para cambiar VOX Málaga y conseguir que los afiliados recuperen la ilusión por VOX en Málaga.

– ¿Cree que Enrique de Vivero representa mejor que José Enrique Lara los valores que defiende el partido?

No creo necesario explicarlo más. Sí.

– ¿Qué espera de Vox en Málaga si el señor Lara continúa al frente?

Una tremenda huida de la militancia activa de nuestro partido en Málaga y unos resultados electorales vergonzosos.

– ¿Qué mensaje trasladaría a los militantes que dentro de unos días tendrán la responsabilidad de elegir un nuevo CEP?

Que tienen en sus manos cambiar el futuro de VOX Málaga, votando la candidatura de Enrique de Vivero.

– ¿Cómo ve la situación de Vox a nivel nacional?

Cada vez tengo más claro que VOX ha venido para quedarse.

La derecha no estaba representada por el PP.

Se están sumando cada vez más activos a nivel nacional, a los que nuestros dirigentes sabrán poner en valor y traducirlos en escaños.

– ¿Continuará usted ligado si hay un «cambio de timón» en el partido?

Tengo forzosamente que aclarar que mi candidato es y será cuando él quiera, Martín Ortega España. Yo lo he apoyado y lo seguiría haciendo fasta el final.

Hoy por hoy creo que no me necesitan para nada, tienen un equipazo en el futuro CEL y van a agrupar a todos los afiliados activos a su alrededor. Yo he terminado muy cansado de luchar por conseguir lo que tenemos al alcance de la mano votando a Enrique de Vivero: sacar a Enrique Lara de la gestión de VOX Málaga; él ha sido el único culpable del despropósito en que ha convertido nuestro partido en Málaga.