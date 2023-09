Xavi no quería a Joao Félix y le dijo que no es ni la tercera opción

Xavi no quería a Joao Félix y le dijo que no es...

Xavi Hernández no quería a Joao Félix en el Barcelona. El técnico del conjunto culé mantuvo una charla con el jugador cedido por el Atlético de Madrid y le dejó claras sus intenciones durante esta temporada, tal y como ha desvelado en exclusiva Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones, donde tiene su habitual sección de noticias.

«Xavi le ha dicho textualmente a Joao Félix dos o tres cositas. No muy agradables, educadamente, como es Xavi, pero no eran agradables», comenzó explicando Eduardo Inda desde su sillón personalizado. «La primera es que él no le pidió» desveló el director de OKDIARIO en el programa que se emite en Mega.

«La segunda es que no es ni la primera ni la segunda ni la tercera opción. La tercera es que si lo hace bien, tiene más opciones que nadie», continuó relatando Eduardo Inda en el programa que presenta Josep Pedrerol. «A mí me parece impecable porque si acaba en el banquillo como en el Atlético de Madrid hay lío», opinó el director de OKDIARIO.

«Lleva seis años intentando demostrar. Xavi no le dice que no cuenta con él, le comenta que no pidió su fichaje, pero que si rinde a tope tiene posibilidades», concluyó Eduardo Inda antes de abandonar el plató del programa.

Joao Félix ha perseguido recalar en el Barcelona durante todo el verano y después de apurar durante toda la ventana de fichajes le acabó saliendo bien la jugada, aunque tuvo que aceptar una renovación con el Atlético de Madrid para poder salir. No hay opción de compra y tendría que regresar al Metropolitano el próximo curso a menos de que los dos clubes se sienten a negociar.

Lo cierto es que las informaciones siempre apuntaron a que Xavi Hernández no tenía mucho interés en Joao Félix y que prefería otros jugadores antes que el portugués del Atlético de Madrid. Un ejemplo, Bernardo Silva. Pero el que está en la Ciudad Condal es el joven luso y ya debutó frente a Osasuna, pero no tuvo tiempo para intentar ganarse ese puesto que parece que va a tener complicado lograr.

Jorge Mendes, protagonista

Por otro lado, no ha sido nada fácil para Jorge Mendes encontrar equipo a Joao Félix. El plan del superagente portugués siempre fue el de llevar al jugador al Barcelona, pero las sucesivas negativas de Xavi, que tenía otras prioridades para la plantilla complicaron la operación hasta última hora. De hecho, el técnico le comunicó que tiene por delante a varios de sus compañeros, puesto que en un principio no es ni la tercera opción para el ataque culé. Si quiere jugar, tendrá que rendir al máximo en cada entrenamiento y tratar de aprovechar los minutos de los que disponga.

A eso se suman las dificultades del club azulgrana para acometer la operación incluso en forma de cesión, lo que llevó a Mendes a tener que buscar alternativas debajo de las piedras. Las buscó en la Premier, como llevaba haciendo desde enero cuando encontró acomodo para Joao Félix en el Chelsea.

