Xavi: «Nos llevamos tres puntos de oro, pero tenemos que mejorar»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa tras la victoria in extremis del Barcelona a la Real Sociedad por 0-1 gracias a un solitario gol de Araujo en el tiempo de descuento. El técnico español mostró su felicidad por sumar los tres puntos en un partido donde claramente no merecieron hacerlo.

«La victoria sabe espectacular. No hemos estado bien y hemos sufrido mucho. Ellos han puesto más intensidad. La presión hombre a hombre era al 200%. Aquí la Real Sociedad aprieta, pero el fútbol a veces es inexplicable. La pasada semana merecimos la victoria de todas todas y hoy ha sido una victoria muy importante. Puede que se produzca un cambio de chip. Hemos salido con resaca post Clásico. Nos llevamos tres puntos de oro, pero tenemos que mejorar», comenzaba Xavi Hernández tras la victoria del Barcelona.

Sobre cómo ha sido la charla en el descanso: «Les he dicho que si había alguno cansado, ellos han dicho que no. Entonces había que poner más intensidad. No era tan de fútbol, sino de ganar duelos, de lucha de intensidad… La Real Sociedad nos ha superado en eso. Hemos generado pocas ocasiones de las que normalmente generamos. Victoria importantísima para el equipo».

Los cambios, aunque al principio no tuvieron mucho efecto en el partido, acabaron siendo decisivos en la victoria del Barcelona en San Sebastián. Por ello, Xavi fue preguntado por ello: «Nosotros no valía el empate. Han sido cambios ofensivos, hemos ido a por el partido. Ellos han acusado el cansancio y hemos generado ocasiones claras. Gol de Ronald que nos da tres puntos vitales».

Cabe destacar que Xavi sacó del terreno de juego a Robert Lewandowski a las primeras de cambio en la segunda mitad en un cambio sorprendente, pero que se vio como el polaco todavía no está en plenas facultades tras la lesión sufrida en su tobillo hace un mes.

Importancia de Pedri

Por último, Xavi fue preguntado por la figura de Pedri. «Pedri va a cambiar la cara del equipo. Hoy le ha costado porque ellos, con Zubimendi, Brais y compañía iban muy fuerte. La vuelta de Pedri es muy buena para él y para el grupo.».

Por otro lado, Ter Stegen, que fue nombrado el MVP del partido, también habló tras el encuentro: «Te quedas con la sensación buena. Era un partido muy muy difícil. Nos dominaron durante la primera parte, pero al final logramos los tres puntos y obviamente nos vamos contentos».

«Me quedo con la portería a cero. Estamos muy contentos, hay que seguir así y hay que darlo todo antes del parón de selecciones», añadió Ter Stegen ante los micrófonos de Movistar.

«Tuvimos tres oportunidades para marcar gol, pero remiro hizo un gran partido. No sé si es merecido, pero al final los tres puntos nos los llevamos nosotros», zanjó el portero alemán y mejor jugador del partido en la victoria del Barça ante la Real Sociedad.