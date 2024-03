Xavi: «Son tres puntos para seguir luchando por el título»

Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación tras el triunfo del Barcelona ante el Mallorca en Montjuic que deja al conjunto culé como segundo clasificado de la Liga EA Sports y a cinco del liderato, del Real Madrid, a la espera de que jueguen tanto el Girona como los blancos. El egarense se mostró contento por el resultado y destacó que los tocados del día son sólo esos, tocados y no lesionados.

«Sí, es la tónica de toda la temporada. La efectividad nos marca un partido sufrido. El Mallorca trabaja muy bien, con Aguirre que es un gran entrenador. Nos han igualado muchas veces, nos ha costado, incomodando la salida de balón», analizaba Xavi tras el partido, consciente de todos los problemas que le ha planteado el Mallorca y alabando el trabajo de su homólogo en los baleares.

Para Xavi el penalti lo habría cambiado todo pero quedó satisfecho con el resultado final y por seguir luchando por el título de Liga y estar lo más arriba posible: «El penalti, una pena, habría cambiado el partido. Hemos generado suficiente para ganar más de 1-0, pero son tres puntos para seguir luchando por el título y estar arriba. No era un partido de muchas ocasiones, teníamos que estar acertados. El penalti habría cambiado la dinámica. El equipo ha mejorado desde que me dije que me iba. El equipo se ha conectado bien desde ese día».

«Justo es la palabra, es inteligencia. Sabe cuándo chocar y cuándo no, sabía que podía perder duelos y no ha perdido ni uno. Es espectacular», alababa Xavi sobre Pau Cubarsí, del que se rindió, aplaudiendo también a Lamine Yamal por su gol, pero sobre sorprendido gratamente por el nivel mostrado por el central: «Espectacular tanto Lamine y sobre todo con Pau Cubarsí. Siempre genera en la salida de balón desde atrás. No parece que tenga 17 años».

Xavi defiende a los suyos

También fue cuestionado por el papel de Joao Félix, que tenía otra oportunidad para demostrar ante el Mallorca pero se chocó de nuevo con su propia pared, negado ante la portería y errático en las acciones individuales, aunque Xavi le justificaba: «Hoy era difícil, es difícil atacar esa línea de cinco. Saltan bien los jugadores al de banda. Es difícil generar y era difícil para los delanteros hoy».

También destacó Xavi que, pese a que fue sustituido, Raphinha parece solo un susto, un golpe, por lo que no debe lamentar bajas para el trascendental partido de Champions League ante el Nápoles: «Creo que no hay lesiones, solo golpes. Me dijo que era solo un golpe, en principio no hay lesionados para el martes».

«Siempre soy optimista a pesar de la situación en la que estamos, muy difícil, hoy nos da moral esta victoria, lo es, mucho, para el martes. Jugamos en casa, necesitamos el campo lleno y la afición estará con nosotros», decía también Xavi sobre el partido ante el Nápoles de este martes, confiado con sus opciones, y negando que haya estado muy atento a su partido: «Estaba muy pendiente de los nuestros y no he visto el Nápoles. Creo que hemos tenido un partido solvente ante un rival rocoso».