Hay dimes y diretes que aseguran que Teresa Ribera estaba muy enfadada porque la Agenda 2030 iba a estar en manos de Pablo Iglesias y que amenazó con dimitir y con irse a su casa y que Sánchez le ha dado a ella, le ha otorgado a ella esa Agenda y que la ha nombrado vicepresidenta.

Pero bueno, la nombra vicepresidenta, ya no van a caber en un taxi los vicepresidentes, cuatro, deberán pedir un monovolumen, porque de esa manera le da un pequeño toque a Pablo Iglesias. Saben ustedes, anunció su gobierno filtrando los nombres a la prensa: Castells, Garzón, su pareja, etcétera, etcétera y, además, lo diluye. 33 % de la vicepresidenta del Gobierno ahora es el 25. Y lo guay son las tres mujeres progresistas que pone Calviño, Calvo y Teresa Ribera en la Vicepresidencia y el macho alfa Iglesias queda como cuarto.

Es verdad que Iglesias le es muy necesario a Pedro Sánchez no solo por los escaños que le trae y aunque ahora esté muy cabreado y esté resoplando como un búfalo, Iglesias tendrá su peso trascendental porque cuando vengan moradas y cuando haya que afrontar algunas protestas de colectivos, determinados colectivos, el que va a salir ahí a liderar y a aplacar las cosas va a ser Iglesias, no va a ser Calviño ni Calvo ni ninguno de estos.

Y luego, además, Iglesias le permite a Pedro Sánchez quedar como un moderado, que es exactamente lo que no es, hace muchas cosas pero Sánchez no es un moderado. Sánchez en realidad no se sabe lo que es porque como cada día dice una cosa y cada día miente más que el anterior y dice lo contrario de lo que había dicho y vuelve a decir lo que había dicho antes de lo de lo contrario, claro, establecer un mapa genoma de las opiniones de Sánchez es un jeroglífico imposible porque todo depende del día de la semana al que te remitas. Unos días tienen un color, otros otro y no digamos ya el fin de semana.. No pasa un día sin que se evidencien sus falsedades, eso es cierto, pero le ha devuelto Sánchez a Iglesias esa cosa de anunciar con poca cortesía política sus miembros de gobierno antes de que él anuncie el gobierno completo, que lo hará el domingo después de habérselo contado al Rey y del que se sabe que la ministra de Sanidad y el de Cultura, el almeriense Guirao, no van a estar en el nuevo Ejecutivo que tendrá, como ya les digo, 20 titulares.

Estos son los que habían venido a luchar contra la casta y lo que han traído es un aumento exponencial de la casta. Se sacan direcciones generales, se convierten en Ministerios y ahí se colocan a un carretón de progrés: 60, 70 asesores, cada uno en función de la gente que cada uno tenga que colocar, pero bueno, en fin…

Como les digo, hay dos reflexiones esenciales en el día de hoy: una, que Sánchez con sus socios de Esquerra va a pasar unos días un poco delicados con esta decisión que, ojo, puede repetirse también en el caso de Torra. No con el Supremo, pero sí también por aquellos que dicen que no puede seguir siendo diputado si está en inhabilitado; y dos, que no vamos a hacernos daño en el seno del gobierno, pues depende del día. Nos vamos a divertir o nos vamos a entretener o todos los días tendrán su afán, que es lo bueno cuando tienes gobiernos de este tipo. De verdad que para las crónicas te las dan medio hechas.