“Yo, mi, me, conmigo”

Alejandra G.P.- A las puertas de las Navidades y todavía seguimos igual o peor. Un barrio de La Coruña dice que ya que gestiona por su cuenta la desratización de sus zonas afectadas y todo ello lo deja plasmado en prensa escrita. Los vecinos de la Calle San Diego no encuentran los aparatos deportivos de su gimnasio al aire libre ya que están cubiertos por la maleza. Los residentes del barrio del Castrillón no aguantarán mucho más el escándalo de ver jeringuillas en el suelo todos los días, dicen que es un foco inmundo de trapicheo, droga y robos que tienen atemorizados a los vecinos que han dejado de usar el parque de Oza. Un residente afirma que atan droga a las farolas, se mandan mensajes por móvil, la recogen y dejan el dinero. Los vecinos de los Mallos están hartos de la ocupación de sus edificios, los robos, la droga, la suciedad y la incertidumbre de saber qué día les van a entrar en sus negocios.

¿De verdad Sr. Dapena está usted para hacer hipérboles, comparaciones y demás con la situación actual que vivimos? Es una vergüenza y un despropósito aunque, no sé si le ha fallado el subconsciente al hablar en su artículo de una rosa (intuimos todos los lectores que es la simbología de su partido) y una “mosca”, no queriendo ser grosera, las moscas van a las “heces “, ni siquiera tuvo la delicadeza, aunque insisto que el subconsciente a veces nos traiciona, de haber puesto abeja.

Déjese de hacer el falso graciosa articulista , porque esto es muy serio y dedíquese junto a su colega política y alcaldesa a trabajar, que para eso le pagamos. Inés, no me extraña que te encuentres como pollo sin cabeza, no se sabe si estás o has delegado tus funciones y para colmo la gente que te rodea, profesionalmente hablando, deja mucho que desear.

Por alusiones, usted Sr. Dapena alude a decir que entre el “todo” y el “algo” existe un gran espacio que merece ser reconocido y disfrutado en La Coruña. Mire, en esta gran ciudad , los ciudadanos queremos el “todo”, porque lo merecemos y porque lo pagamos entre otras cosas y el “algo” no sé a qué puede referirse, tal vez al “algo hay que hacer porque la ciudad está patas arriba y los ciudadanos empiezan a darse cuenta y a estar hasta las narices”.

Gobierno de Sociolistos de La Coruña, bajad de una buena vez a la calle, recorredla, no solo es Coruña el Palacio de María Pita y valorad. No me invento ni una coma en mis artículos, es solo ver y mirar alrededor de uno mismo, que al igual que yo recibo cientos de fotos de una ciudad desgobernada, vosotros también los veis en los distintos medios de comunicación y porque os dejáis ver poco o nada, si no os lo dirían a la cara.

Inés sigue con el “yo” ahora mismo solo vivo para saber mi futuro lugar en mi partido, el “mi” silla la tengo ahí para sentarme de vez en cuando, el “me” importa todo nada, mi acometido es otro, y el “conmigo” no vais a tener nada, me encanta el retroceso que está alcanzando la ciudad, solo me interesan las flores, las bicis y reunirme con mi homólogo el Sr. Caballero para iluminar mi vida.

Para terminar, una frase del prestigioso sacerdote y educador de jóvenes en riesgo llamado Juan Bosco, más conocido como Don Bosco y que dice: “El principio de todo vicio es la soberbia”.

Comparte este artículo